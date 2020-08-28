تنسيق القميص الأبيض مع الحجاب من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:44 مساءً - للقميص الابيض ميزة خاصة لصيحات الموضة عند المحجبات. ولطالما أتقنت الفاشينيستا المحجبات في تنسيق القميص الأبيض بطرق عصرية تلائم الأسلوب المحتشم الذي يفرضه الحجاب.

تعرفي الى نصائح إرتداء هذه القطعة التي لا تبطل موضتها بوحي من اطلالات مؤثرات الموضة على انستقرام.

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القميص الأبيض الواسع موضة 2020

القميص الابيض بقصة A LINE



برزت هذا الصيف موضة القمصان الواسعة A Line Shirts والتي تأتي في صالح المحجبات، نسقيها مع البناطيل الجينز الواسعة اذا كنتِ تملكين أفخاذ ممتلئة، أما في حال كنتِ نحيفة فيمكنك إعتماد الجينز مستقيم القصة وانتعلي حذاء رياضي باللون الأبيض لتكملي اللوك الكاجوال المريح .







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القميص الأبيض بلمسات عصرية أنيقة

قميص مزين بجيب كبير ملون



تميزت قمصان هذا الموسم بالتفاصيل العصرية التي زينتها مثل الجيوب الكبيرة الملونة، نسقي هذا الستايل مع بناطيل من نفس لون الجيوب، أما القمصان المزينة بكشاكش وطبقات حول منطقة الصدر والأكتاف فننصحك بتنسيقها مع التنانير الطويلة لتحصلي على لوك أنثوي ناعم.



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القميص الأبيض القصير وطرق تنسيقه

قميص أبيض مع الجينز





احرصي على تنسيق القميص القصير مع البناطيل واسعة الأرجل حتى تحافظي على الستايل المحتشم، جربي إعتماد بنطال مطبع وزيني القميص بتوب ضيق باللون الأسود من دون أكمام وانتعلي حذاء شفاف واحملي حقيبة كتف صغيرة باللون الأسود.









التونيك الأبيض لإطلالة محتشمة

تونيك أبيض طويل





يعتبر التونيك الطويل من القطع التي تتهافت عليها المحجبات نظرًا لقصتها الواسعة والساترة، لائميها مع بنطال جينز واسع وطرحة باللون الكاكي الداكن وانتعلي صندال مسطح باللون الجملي، أو ارتديه مع بنطال عالي الخصر أطوي جانب واحد من التونيك بداخله واتركي الجانب الآخر منسدل وتممي أناقتك بالتوربان وحذاء أحمر مدبب.

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