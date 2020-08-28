المجوهرات الضخمة على طريقة أيقونات الموضة والنجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تفضل بعض السيدات أن تنفق مبالغ كبيرة على تصميمات كلاسيكية للمجوهرات تعيش معها العمر كله. ولكن هذه الأفكار قد اندثرت منذ مواسم عديدة وتحديداً منذ أن باتت الجرأة هي الباب الأساسي للموضة المتفردة واللافتة.

شاهدي مجموعة من اجمل المجوهرات الفاخرة بوحي من النجمات وأيقونات الموضة.

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مجوهرات النجمات الضخمة

مجوهرات ثمينة



الكثير من الصيحات اليوم تثبت أنه ثمة حتماً توجه نحو الأحجام الكبيرة في الوقت الحالي يجول في أعماق حتى أكثر عاشقات الموضة جدية! فقد كان هذا واضحاً من خلال عدد كبير للأكسسوارات من شنط وأحذية وحقائب وديكورات للشنط وعلاقات مفاتيح وأغطية هواتف ونظارات شمسية وقد دخلت عالم المجوهرات أيضاً من بابه العريض فرأيناها اكتسحت لوكات أيقونات الموضة في ستايل الشوارع وزينت طلات عدد كبير من الفاشينيستا العربيات والنجمات بستايلات مختلفة وآسرة عن ما تعودنا عليه من قبل.

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مجوهرات النجمات الضخمة

مجوهرات ضخمة



فقد تكون ملابسك فخمة وجذابة، ولكن لكي تلفتي الأنظار اليك وتشعي بذخاً وشياكة، لا بد أن تكملي أناقة ملابسك بمجوهرات متماشية معها، ويجب أن تعرفي بأنه ثمة مسلك سهل للغاية للوصول الى هذا الهدف وهو عبر اختيار القطع الفاخرة غير التقليدية ذات الأحجام الكبيرة والستايلات المفاجئة وذات الجوانب غير المألوفة والتي قد تشكل مفاجئة بالنسبة لمن يراها. فعلى النجمات والمدونات خلال الأشهر الماضية القليلة، لم نرى الكثير من عاشقات الموضة يرتدين مجوهرات عادية ناعمة وبسيطة مثل التي سادت لسنوات وسنوات بل ملن أكثر الى المجوهرات ذات روح فكاهة وتصاميم فريدة.



هذا وقد جاءت المجوهرات االضخمة وذات الأحجام غير الناعمة بكافة الأشكال وبستايلات لافتة للغاية والتي جاءت بأشكال جذابة، منها استلهمت من الطبيعة وأخرى رصعت بالماس والأحجار الكريمة الفاخرة بطرق غير تقليدية...

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