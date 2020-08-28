الغيرة وراء طلاق دانا جبر.. تزوجت بعمر الـ18 وانفصلت عن حب

علاقات و مجتمع

صدمة تعيشها الفنانة السورية دانا جبر، بعدما تسربت عدد من الصور المخلة لها عبر منصات "السوشيال ميديا"، وظهرت من خلالها بملابس فاضحة.

وأوضحت الفنانة السورية أنها تتعرض لحملة تشوية سمعة شرسة من شخص مجهول في محاولة لابتزازها، وذلك بحسب ما نشرته عبر خاصية القصص المصورة للحساب الرسمي: "وتؤكد الفنانة دانا جبر من خلال مكتبها الإعلامي أن ما يتم نشره من صور خاصة بها هي صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب".

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وربما لم يعرف الكثيرين الفنانة السورية دانا جبر، لكنها مرت بعدد من المحطات الهامة في حياتها، أبرزها هو زواجها في عمر الـ18 عامًا، لكن الزواج لم يستمر طويلًا إذ انفصلت عقب عدة أشهر، وحتى الآن لم تتزوج مرة ثانية رغم بلوغها العام 31.

وفي إحدى اللقاءات للفنانة السورية التي أوضحت أن سبب الانفصال في زواجها، لم يكن الأهل بينما تمسكها بأعمالها الفنية كان وراء الطلاق، لكنها لازالت تجمعها علاقة صداقة بزوجها السابق.

وأرجعت "دانا" أن سبب الطلاق كانت غيرة زوجها بسبب مشاركتها في التمثيل، لذلك فضلت الانسحاب من الحياة الزوجية وهم يشعران بالحب تجاه بعضهما أفضل من وجود الكثير من المشاكل.

وتنصح الفنانة السورية الفتيات الصغيرات بضرورة الاستماع لنصيحة أسرهن عند الزواج والارتباط، فهي ترى بأن الأهل لديهن نظرة أعمق مما تراه الفتيات.