بعد اتهامه بضرب زوجته الحامل.. إعلامي سوري: هناك ظروف تدفعنا للعنف

علاقات و مجتمع

علق الإعلامي السوري، عمر الشيخ، على أزمته الأخيرة مع زوجته، التي اتهمته خلال الساعات الماضية، بالتعدي عليها بالضرب، حيث خرجت على متابعيها بوجه مليء بالكدمات، قائلة: "هذا ما فعله بي عمر الشيخ إبراهيم الذي تعرفونه، وأنا زوجته الحامل. هذا هو الشخص الذي يتظاهر بكونه مثالا للأخلاق والشرف، أغلقت الباب بقوة صباح اليوم فهذا ما فعله بي".

ومن جانبه، رد "الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "لا شيء يبرر العنف الأسري سواء مني أو من غيري بغض النظر عن أي دوافع قادت لحدوثه وأنه ناجم عن عراك".

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وتابع الإعلامي السوري: "هنا أعتذر من آية وزين، هنالك أحياناً ظروف تدفعنا تجاه العنف لكن يجب أن نتغلب عليها وأن نبحث عن وسائل أخرى.. وكذلك أتضامن مع كل النساء المعنفات والرجال المعنفين أيضا.. فالعنف الأسري ليس حكراً على جنس دون غيره، ولا ينحصر على الجسدي فقط.. وآسف على كل هذا الذي حصل مؤكدا من جديد أنني ملتزم بأي ترتيبات توفر بيئة مريحة و آمنة لابنتي.. وشكرا لكل من سعى في الخير ومحاولة الصلح بيننا".

ثم عاد الإعلامي مدونًا: "ياجماعة أنا في بيتي ومع بنتي وأمها وأصدقاء، اتركو الناس تحل مشاكلها".

وكانت موجة من التعاطف اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لزوجة إعلامي سوري وهي تتحدث عن معاناتها معه وضربه لها بشكل مبرح وظهر ذلك على ملامحها.