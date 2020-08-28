عشان متتحرقش زي عمرو راضي.. الطريقة الصحيحة لاستخدام القربة الساخنة

صحة

عاد الإنفلونسر عمرو راضي، من جديد على "السوشيال ميديا" بإعلان إصابته في الظهر، وذلك بعد عدة ساعات فقط من نشره فيديو يطمئن فيه متابعيه على حالته الصحية، معلنا أنه يعاني من ديسك الظهر ويحتاج للعلاج.

والعلاج يحتاج من راضي أن يضع قربة من الماء الساخن على ظهره، مع الاستلقاء، ولكنه أوضح في عدة مقاطع مصورة نشرها عبر خاصية "ستوري"، تعرضه للحرق بسبب قربة الماء.

وأوضح عمرو أن القربة انفجرت أثناء وضعها على ظهره، ما تسبب في حرق ظهره، وصور الحرق ونشره عبر خاصية "ستوري"، على موقع "إنستجرام".

وقال عمرو: "لو اخترنا نوري الناس بيحصلنا إيه كل يوم مش هيتمنوا حياتنا دقيقة واحدة.. الحمد لله".

وتساهم القربة الساخنة في تخفيف ألم العضلات بالمزج بين استخدام البرودة والحرارة حيث إن تباين درجة الحرارة بين البارد والساخن يحفز الجسم وينشط الحواس دون حركة كبيرة، وهو أمر مفيد في تخفيف الألم، كما أنها تساعد على تحفيز تدفق الدم، الذي بدوره يمد منطقة الألم بالعناصر الغذائية المفيدة في عملية الشفاء.

ويرصد "هُن" الطريقة الصحيحة لاستخدام القربة حتى لا تحترق، وفقًا لما ذكره WIKI HOW.

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- اختر قربة الماء الساخن المناسبة لك.

وتتكون في الغالب من قارورة مسطحة مصنوعة من طبقة سميكة من المطاط، مع وجود نوع من القابس أو غطاء خارجي عازل، حيث يوفر هذا الغطاء طبقة عازلة تفصل بين الحرارة المباشرة المنبعثة من قربة الماء وبين بشرتك.

- تأكد من تغطية القربة بالغطاء الخارجي العازل قبل ملئها.

- فُك القابس

حتى تستطيع ملء القربة بالماء.

- اغلي الماء

حاول ألا تتجاوز درجة حرارة الماء 42 درجة مئوية، ثم تركها بضع دقائق حتى تبرد.

-صُب الماء ببطء في القربة حتى تمتلئ إلى ثلثيها بالماء الساخن، لكن احرص في هذه الحالة على تثبيتها جيدًا، لأنك إذا أمسكت بها من الجسم فقد يلتوي الجزء العلوي منها قبل أن تمتلئ القربة بالماء، وهو ما قد يتسبب في انسكاب الماء الساخن على القربة وعلى يديك.

- فرغ الهواء

اضغط على القربة لتفريغها من الهواء، مع مراعاه تثبيتها.

- اغلق القابس

أعد ربط القابس مرة أخرى، وتأكد من غلقه بإحكام.

- استخدام القربة

ضع القربة على المنطقة التي تريدها، لتخفيف الألم، واتركها لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

وتعتبر تلك الإصابة هي الثانية، منذ وفاة الإنفلونسر مصطفى حفناوي قبل أسبوعين بجلطة في المخ، وهو صديق عمرو راضي المقرب، بينما تعرض راضي للإصابة بديسك الظهر، كما حرق جسده.