شاركت في مسلسل أمام كاظم الساهر.. من هى آسيا كمال بعد إصابتها بكورونا؟

علاقات و مجتمع

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين أمس الخميس، إصابة الفنانة آسيا كمال بفيروس كورونا.

ووفقا لروسيا اليوم، قال نقيب الفنانين جبار جودي في تصريحات صحفية، إن "الفحص الطبي أظهر اليوم إصابة الفنانة آسيا كمال بفيروس كورونا المستجد".

ونشرت الفنانة ومقدمة البرامج آلاء حسين صورة تجمعها مع آسيا كمال، وعلّقت عليها وأشادت بمواقف زميلتها وشجعتها على تجاوز الأزمة.

وأسيا كمال هى ولدت في الستينيات والدها انتمى إلى السياسة فكان عضوًا في الحزب الكردستاني بالإضافة إلى تمتعه بذوق فني رفيع، حيث كان فنانا يمارس التصوير الفوتوغرافي، وكان يعمل في مصلحة التمور العراقية، أما الأم فاسمها (صديقة محمد أمين)، وقد عملت ماكييرة في المؤسسة العامة للسينما والمسرح، ولكنها تركت العمل بوظيفة الماكييرة وافتتحت صالون تجميل خاص بها.

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كانت بداية "أسيا" الفنية عبر النشاط المدرسي، فكانت طالبة في المرحلة المتوسطة من المدرسة حين اعتلت خشبة المسرح مع رواد المسرح العراقي في مسرحية (كلكامش) للمخرج (سامي عبد الحميد)، بعدها طرح عليها مدرس النشاط المدرسي المساهمة في عمل درامي تلفزيوني، هكذا بدأت مع المخرج عادل طاهر في عام 1979 في سباعية (الغائب يعود).

امتد المشوار الفني للفنانة العراقية "أسيا" إلى ما يزيد على ثلاثة عقود وحققت نجاحًا كبيرًا.

من أبرز أعمالها الدرامية (المسافر، ذئاب الليل، ثلج في زمن من نار، أعماق الأزقة، بقايا حب)، وقد كان نصيبها من الأفلام أحد عشر فيلما، أما المسرحيات فأكثر من ثلاث عشرة مسرحية، وأبرزها مسرحية (في أعالي الحب) تأليف فلاح زكي وإخراج فاضل خليل، ومسرحية (مقامات أبو سمرة).

تزوجت من المخرج (فلاح زكي) بعد مسلسل (المسافر) الذي أخرجه، وكان من بطولة الفنان كاظم الساهر وسهير إياد، وهو أب لأولادها ولكن تم انفصالهما، وقد تزوجت بالمخرج والكاتب باسل شبيب.

تعشق رياضة كرة القدم وتشجع نادي الشرطة العراقي.كانت تتمنى أن تصبح مهندسة معمارية إن لم تكن ممثلة.