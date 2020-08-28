بالصور.. نرمين الفقي تفاجئ متابعيها بـ"نيو لوك"

لايف ستايل

فاجأت نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها بصحبة مصفف الشعر، يظهر بـ"نيو لوك" جديد.

أطلت الفنانة بشعر أسود طويل، مزود ببعض التموجات "ويفي"، مزين بخصلات شقراء اللون، خلال تمايلها مع شعرها، مستعرضة "نيولوك".

وفي يناير الماضي، شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورها بـ"نيو لوك"بشعر بني قاتم، مزود بخصلات تحمل اللون البني الفاتح، بالإضافة إلى "غرة" قصير على جبهتها، مطلة بأزياء كاجوال تجمع بين الأسود والبني، مع ارتدائها نظارة شمسية متوسطة الحجم.

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وعلقت الفنانة حينها على المواد المصور، قائلة: "الشكل النهائي بعد قص شعري ولون جديد، تجديد.. شكرا مصفف الشعر سيمون".

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، نفت الفنانة نرمين الفقي شائعة خطبتها من المصور الشاب رامي أنور، قائلة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "الكلام ده مالوش أي أساس من الحقيقة، يمكن اللي كتب الشائعات عاوز يحس بأهميته والحقيقة هو أو هي عملوا خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم".