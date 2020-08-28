"أمهات مصر" يكشفن رغبات أبنائهن في التنسيق: "طالب كتب حاسبات ومجموعه يجيب هندسة"

ماما

شهد جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عبر "فيس بوك"، مناقشات وحوارات بين الأمهات من أولياء الأمور حول الرغبة الأولى والثانية لأبنائهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

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"أمهات مصر": طالب يفضل الحاسبات والمعلومات عن الهندسة بتنسيق المرحلة الأولى

وتضمنت أغلب الرغبات في كليات الطب والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والهندسة والتجارة والصيدلة والحقوق واقتصاد وعلوم سياسية والآداب وغيرها من الكليات.

وكشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن قيام أحد الطلاب يدعى نور وائل شكر بالمدرسة الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق المحلة، كتابة كلية الحاسبات والمعلومات في أول رغبة رغم حصوله على مجموع 94.88 % وفضلها عن الهندسة التي كتبها في الرغبة الثانية وذلك لرغبته في الالتحاق بالحاسبات والمعلومات التي تناسب قدراته ومواهبه.

وقالت ولية أمر الطالب نور وائل، إنه رفض كتابة الهندسة أول رغبة حتى بنظام الساعات لأنه قال "مفيش أي قسم من هندسة الحاجة اللي عاوز يدرسها ويشتغل فيها، هو حابب شغل البرمجة والشبكات وهندسة بتعتمد أكتر على الهارد ويير، علشان كده مقدرناش نقنعه بهندسة خالص".

وأكدت "عبير" أن الكلية التي تناسب قدرات ومواهب الطالب ويستطيع التفوق فيها هي الكلية التي تسمى "كلية القمة" وليس كليات ذات المجموع الأعلى.