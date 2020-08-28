انتهت بالطلاق.. قصة حب براد وأنجلينا بعد محاولة نجمة هوليوود استعادة أبنائها

علاقات و مجتمع

أعوام من الحب والصداقة، جمعت براد بيت وأنجلينا جولي، منذ عام 2005 انتهت بالانفصال بل وتخطيط الأخيرة لأخذ أبنائها والهروب إلى لندن كما ذكرت مجلة "Woman's Day".

قصة حب أنجلينا جولي وبراد بيت

كانت بداية علاقتهما العاطفية منذ 2005، بعد أن جمعهما فيلم Mr. and Mrs.smith، وحينها كان "براد" متزوجا من نجمة هوليود جنيفر أنيستون.

وذكر تقرير نشره الموقع الأمريكي usweekly، محطات كثيرة مرت بها علاقة ثنائي هوليود، في البداية خطفت أنجلينا قلب براد بيت، وبسببها انفصل عن نجمة مسلسل friends جنيفر أنيستون، وبعد 10 أعوام من الحب، وإنجاب طفليهما التوأم كونكس وفيفان بالاضافة لتبني 4 أطفال من جنسيات مختلفة أعلنا "أنجلينا - بيت" زواجهما في 2014.

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وخلال فترة زواجهما، قدما سويا فيلم by the sea الذي قامت أنجلينا جولي بإخراجه، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع، إلا أنه في سبتمبر 2016 أعلنت أنجلينا انفصالها عن براد بسبب خلافات نشبت بينهما واتهامه بالتطاول عليها هي وأبنائها، وأسباب أخرى منها خيانة براد لأنجلينا وارتباطه عاطفيا بفتاة أخرى.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حاولت النجمة الأمريكية منع براد من رؤية أبنائه لفترة وكانت تقوم بالتخفي وتغيير المسكن الخاص بها، حتى لجأ براد للقضاء للحصول على حضانة أطفاله.