صور.. الفيشاوي مع دينا الشربيني في المترو: أماكن الشغل

علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه بصور جديدة له مع الفنانة دينا الشربيني عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت الصور التي نشرها الفيشاوي مع مجموعة من الفنانين بينهم دينا الشربيني، في الشارع وداخل مترو الأنفاق.

وكتب الفيشاوي في تعليقه على الصور، "أماكن الشغل".

Advertisements

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي أحمد الفيشاوي معه عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "أنا قمري طلع واعتزل"، و"أنت واقف كدة عادي مع أماكن السهر"، و"لا ربنا يعينكم على الشغل اللي في أماكن السهر ده".