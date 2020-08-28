آخر ما نشرته سوزان المسلماني قبل وفاتها: صدقة جارية على روحها

علاقات و مجتمع

توفيت سوزان المسلماني، صاحبة أول مطبخ خيري في الزقازيق بمحافظة الشرقية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة زواد للتنمية، التي هدفت لإطعام الفقراء والمحتاجين.

وسببت وفاة "سوزان" حالة حزن شديدة بين أصدقائها وأصحاب المشاريع الخيرية في الشرقية.

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وعبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، تفاعلت "سوزان" مع متابعيها وجمهورها، وكان آخر ما نشرته صاحبة الـ37 عامًا، قبل وفاتها بقرابة 5 أيام أدعية خاصة بأذكار الصباح والمساء.

وتفاعل معها المتابعون بالدعاء لها بالرحمة واعتبار ما نشرته صدقة جارية على روحها: "ربنا يرحمك ويجعله في ميزان حسناتك ويثبتك عند السؤال اللهم اجعل الليلة أسعد لياليها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وبشرها برب راض وأدخلها الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب وارحم أمواتنا وأموات المسلمين".

وسوزان سليمان، من أشهر نشطاء العمل الميداني والخيري والاجتماعي في محافظة الشرقية، وذلك بعد إنشائها للمطبخ الخيري عام 2016، ومشاركتها في توزيع آلاف الوجبات على المشردين والفقراء في المحافظة.