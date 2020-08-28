5 طرق لتعطير رائحة الفم الكريهة دون استخدام معجون الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الحفاظ على أنفاسنا منتعشة لا يتطلب دائما شراء مستحضرات العناية الشخصية باهظة الثمن.

وقد يكون العلاج في متناول اليد وبتكلفة بسيطة جدا، ويتمثل فيما يلي، حسب ما جاء في موقع " croasdailedentalartsat" .

1- الماء المالح:

الطريقة الطبيعية لتنشيط أنفاسك على الفور هي استخدام الماء المالح لشطف فمك، من خلال وضع القليل من الملح إلى كوب من الماء الدافئ، ثم خلطه جيدا، ثم تحريك المحلول حول فمك وأسنانك لمدة 30 ثانية.

2- القرتفل:

يمكن أن يساعد القرنفل أيضا في انتعاش أنفاسك على الفور، بالإضافة إلى أنه يساعد في محاربة البكتيريا السيئة في فمك، والتي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان.

لذا ببساطة قم بمص بضع فصوص القرنفل عدة مرات في اليوم، لكن تجنب استخدام زيت القرنفل أو مسحوق القرنفل، حيث إنه قوي جد ويمكن أن يسبب الإصابة بحروق الفم.

3- خل التفاح:

إذا كنت ترغب في التخلص من روائح الفم الكريهة الناتجة عن تناول البصل والثوم، يمكنك فعل ذلك بسهولة باستخدام بعض خل التفاح، عن طريق إضافة القليل منه إلى كوب من الماء ثم وضعه وتحريكه برفق حول فمك، حيث يعمل غسول الفم الطبيعي هذا على تنشيط رائحة نفسك على الفور.

4- تناول الفواكه والخضروات:

تعتبر طريقة أخرى سهلة وطبيعية لانتعاش أنفاسك، وهي تناول وجبة خفيفة مثل التفاح أو الكرفس أو الجزر، حيث تعمل هذه الفاكهة والخضروات على إزالة البكتيريا المسببة للرائحة العالقة على أسنانك، كما أنها تحفز إفراز اللعاب، ما يساعد أيضا في محاربة رائحة الفم الكريهة.

5- زيت شجرة الشاي:

يساعد زيت شجرة الشاي على محاربة البكتيريا والميكروبات المسببة للرائحة في فمك، ويمكنك بسهولة إضافته إلى روتين نظافة فمك عن طريق إضافة بضع قطرات منه إلى معجون أسنانك أو ببساطة تنظيف أسنانك بالزيت وحده.