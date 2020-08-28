منها "هز الطفل".. احذري 7 تصرفات تضر برضيعك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك بعض التصرفات التي تفعلها العديد من الأمهات دون قصد، تؤثر سلبا على صحة رضيعها، لذا لا بد من معرفتها لكي تتجنبها، وفق ما ذكر موقعا "verywellfamily" و"mayoclinic".

1- تناول الرضيع قبل 4 أشهر الأطعمة الصلبة:

أوضحت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إن إدخال الأطعمة الصلبة قبل بلوغ طفلك 4 أشهر يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة، سواء في مرحلة الرضاعة أو في وقت لاحق في الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى أنه يؤدي ذلك إلى شعور الطفل بالشبع وبالتالي يمنع حصوله على ما يكفيه من الرضاعة الطبيعية اللازمة لنموه.

فضلا عن حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي للطفل نظرا لأنه غير قادر على هضم هذه الأطعمة.

2- وضع الألعاب والوسائد في سرير الطفل:

يؤدي وضع الألعاب والوسائد والأغطية في سرير الطفل الرضيع إلى زيادة خطر الإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ، نظرا لأن الطفل الرضيع لن يقدر على الاستغاثة إذا وقعت هذه الألعاب على وجهه، وبالتالي تتداخل هذه الأشياء مع التنفس، فالطفل الرضيع في هذه المرحلة لا يحتاج لأكثر من سرير مريح.

3- الرضاعة الطبيعية:

تلجأ بعض الأمهات إلى الرضاعة الصناعية، ولكن من الأفضل رضاعة طفلك من الثدي لمدة ستة أشهر على الأقل، إذا أمكن، نظرا لأنها تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ.

4- هز الطفل الرضيع:

يؤدي هز الطفل الرضيع إلى زيادة خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ، لأن عند هزه تتحرك رأسه بسرعة، ما يجعل مخ الطفل يتحرك داخل الجمجمة، وقد يؤدي ذلك إلى تدمير الأوعية الدموية الموجودة حول وداخل المخ.

5- النوم على البطن أو الجانب:

قد يواجه الأطفال الذين يوضعون في هذه الأوضاع للنوم صعوبة في التنفس أكثر من أولئك الذين ينامون على ظهورهم، لأن ذلك يؤدي إلى سد مجرى الهواء للرضيع.

6- عدم إعطاء الطفل الطعام في يده:

تخشى بعض الأمهات إعطاء الطعام لطفلها في يده خوفا من تعرضه للاختناق أو اتساخ ملابسه والفوضى في المكان حوله، ولكن يساعد ذلك، يد الرضيع على تنمية قدراته لاكتشاف مذاق وقوام وملمس الطعام.

7- التدخين:

الأطفال الذين يعيشون مع مدخنين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ.