احذري.. علامات إذا ظهرت خلال خطوبتك ففكري "ألف مرة" قبل الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

فترة الخطوبة بمثابة اختبار للحياة المستقبلية بين الطرفين، من خلال التعرف على خطيبك ومعرفة صفاته، والتحقق من مشاعره ومدى التوافق بينكما، لذا يجب على الأنثى التركيز في كافة التفاصيل أثناء التعامل مع خطيبها.

وأوضحت الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ "الخليج 365"، أن الخطوبة فترة اختبار ومن حق كل طرف إذا لم يشعر بالأمان والاستقرار إنهاء الخطوبة فورا دون تردد، والتعايش مع الوضع بسلاسة مع عدم جلد الذات، بالإضافة إلى أن إنهاء الخطوبة لا يعني سوء أحد من الطرفين، ولكن هذا أفضل من الانفصال بعد الزواج مع وجود أطفال.

وذكرت "عبدالله"، علامات إذا ظهرت في فترة الخطوبة على خطيبك قد تشير إلى فشل العلاقة المستقبلية بينكما، وهي كالتالي:

1- عدم الحماسة تجاه خطيبك وتقبله كما هو بالحال الذي عليه، بالإضافة إلى رغبتك الشديدة في تغييره دائما.

2- الجانب المادي، إذا كان غير مناسب لا بد من إنهاء الخطوبة، حيث إن الجانب المادي مهم في مستقبل الحياة الزوجية.

3- يجب على الفتاة عدم التردد في التخلص من علاقة مع رجل غير صريح في فترة الخطوبة.

4- عدم التفاهم والتوافق الفكري والثقافي أثناء الحديث معه، يهدد العلاقة بينكما.

5- عند المقارنة بينك وبين أحد من أقاربه أو أصدقائه، لا بد من التخلص من الخطوبة فورا.

6- عدم احترامك وتقدير الطرف الآخر لكِ، من حيث رأيك وقرارتك وشخصيتك وتفكيرك.

7- ضعف شخصية خطيبك واعتماده كليا على والدته في كافة أمور حياته، من العوامل الخطيرة لأنه يهدد استقرار حياتك فيما بعد.

8- الغيرة الطبيعية تنشط العاطفة، ولكن الغيرة القاتلة تدمر الحياة الزوجية وتبرز الشك بين الطرفين.

9- عند ملاحظة أن شريكك يكذب في كثير من الأمور، عليكِ إنهاء الخطوبة فورا، لأن هذا يعتبر مؤشرا على عدم الشعور بالأمان والاستقرار.

10- الرجل المتسلط، يرغب في التسلط على تفكيرك وأرائك وخصوصياتك.

11- الشك وعدم الثقة بين الطرفين، يجعل الحياة مستحيلة ومليئة بالمشاكل، لذا لا بد من الانفصال للحفاظ على الحياة النفسية.

12- تدخل الأهل في كل أمور حياتكما، عليكِ إنهاء الخطوبة فورا.

13- الاختلافات الجذرية في الميول والاتجاهات والمشاعر والتفكير.

14- عند ملاحظتك بأنه يتميز بالبخل، يجب التخلص من الخطوبة، لأن البخل من الصفات الذميمة التي تكرها المرأة بشدة.