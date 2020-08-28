صور.. دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد إيمان العاصي برسالة أخوية

علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة دينا فؤاد بعيد ميلاد صديقة عمرها إيمان العاصي، بنشر مجموعة من الصور لهما عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووجهت لها رسالة في عيد ميلادها، "أختي من أم تانية، كل سنة وأنتي بخير، بحبك كثيراً"، وتحتفل إيمان العاصي بعيد ميلادها في الـ28 من أغسطس.
ونشرت دينا عددا كبيرا من الصور لهما سويا، في فوتوسيشن، ارتديتا فيه الأبيض والأسود في حديقة.
وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي دينا فؤاد معها عبر الإعجابات والتعليقات والتي أشادت بصداقتهما، وكذلك للاحتفال بعيد ميلاد إيمان العاصي.
وكان من بين التعليقات، "قمرين"، و"كل سنة وهي طيبة انتوا قمرات"، و"ربنا يخليكم لبعض بجد".
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