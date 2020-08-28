بدون مكياج وفستان زفاف محتشم.. إطلالة ابنة خالد صالح تخطف الأنظار

لايف ستايل
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، عدة صور لابنة الراحل خالد صالح، علياء، زاعمين بأن اللقطات من حفل عقد قرانها الذي تم في أحد الأماكن المفتوحة على النيل، بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.
وظهرت ابنة الفنان الراحل، بإطلالة محتشمة، مرتدية فستانا أبيض بسيطا وأنيقا للغاية، من الجوبير المُطرز بالورود البارزة بنفس اللون، وبأكمام واسعة مروحية، مع حجاب تقليدي بنفس اللون وبسيط للغاية.
ولم تتكلف "علياء" في التزين، فتخلت عن المكياج نهائيًا، وظهرت بملامحها الطبيعية.
وظهرت هنادي مهنا، خطيبة شقيقها بـ"جامبسوت" مخطط بلون الكُحلي والأبيض، مع الشعر المنسدل ذو الأطراف الويفي، ومكياج هادئ بألوان النيود.
يذكر أن هذا الظهور هو الثاني، لـ علياء، على ساحات السوشيال ميديا، حيث تداولت صورتها في أكتوبر 2019، من قبل خلال حفل تخرجها.
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