الامارات | تمثال جديد للأميرة ديانا أمام قصر كينزنجتون العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال جديد للأميرة ديانا أمام قصر كينزنجتون العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن قصر كينزنجتون اليوم أن تمثالا جديدا للأميرة ديانا سيقام في القصر في يوليو تموز المقبل، فيما كان يفترض أن يكون عيد ميلادها الستين، بعد تأجيل بسبب جائحة كورونا.

وفي 2017 قال الأميران وليام وهاري إنهما طلبا نحت تمثال تكريما لوالدتهما، التي توفيت في حادث سيارة في باريس منذ ما يربو على 20 عاما، لوضعه أمام قصر كينزنجتون، المقر الرسمي للأمير وليام في لندن. واختارا في وقت لاحق من ذلك العام النحات إيان رانك برودلي لصنع التمثال إحياء للذكرى العشرين لوفاة ديانا. وسبق أن صنع برودلي صورة الملكة إليزابيث المستخدمة على العملات المعدنية البريطانية. كان وليام يبلغ من العمر 15 عاما عندما توفيت والدته بينما كان عمر هاري 12 عاما.

ودُشن أول نصب تذكاري لديانا، وهو نافورة يبلغ طولها 210 أمتار، في هايد بارك في 2004 بعد أعوام من التعقيدات الروتينية والخلافات بشأن التصميم. وسوف يزاح الستار عن التمثال الجديد في الأول من يوليو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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