معلومات عن دانا جبر بعد تسريب صورها المخلة: مثلت من طفولتها وتزوجت في عمر الـ18

علاقات و مجتمع

تسربت عدد من الصور المخلة للفنانة السورية دانا جبر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت "دانا" في لقطات بملابس فاضحة تداولها رواد "السوشيال ميديا"، لكنها أثارت غضب محبي الفنانة السورية إذ أظهروا تضامنهم معها.

وعبر خاصية القصص المصورة للحساب الرسمي للفنانة السورية نشرت تعليق مكتبها الإعلامي على تسريب الصور الفاضحة: "تتعرض الفنانة السورية دانا جبر لحملة تشويه سمعة شرسة من شخص مجهول في محاولة ابتزاز للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلبا واضحا وراء فعلته".

وفي هذا التقرير يرصد "هن" أبرز المعلومات عن حياة الفنانة السورية دانا جبر:

- تبلغ من العمر 31 عامًا، إذ أنها ولدت في العام 1989.

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- ولدت لأسرة فنية إذ أنها حفيدة الفنان محمود جبر، كما أن خالتيها مرح جبر والفنانة ليلى جبر.

- بدأت التمثيل في طفولتها، وكان عمرها السادسة إذ بدأت على خشبة المسرح، ومن ثم انتقلت إلى الأعمال الدرامية بالتلفزيون.

- تزوجت في سن الثامنة عشرة ولم يستمر هذا الزواج طويلًا وانتهى بالطلاق.

- نالت شهرتها بعد مشاركتها فى الجزء الثانى والثالث والرابع من مسلسل البيئة الشامية الشهير "باب الحارة".

- كانت آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" الذى عرض فى الموسم الرمضانى الماضي 2020 مع المخرج فادى سليم.