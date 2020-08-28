معلومات عن سوزان المسلماني صاحبة أول مطبخ خيري في الشرقية: أم لطفلتين

علاقات و مجتمع

خيَّمت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لوفاة سوزان المسلماني، مؤسسة أول مطبخ خيري في الشرقية، وذلك عن عمر ناهز الـ37 عامًا.

ويرصد "هن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن سوزان المسلماني:

- سوزان المسلماني هي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "زواد للتنمية" ومؤسسة المطبخ الخيري بالشرقية.

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- كانت تعمل مدققة لغوية بإحدى شركات الترجمة بالخارج.

- أصبحت من أشهر نشطاء العمل الميداني والخيري والاجتماعي في محافظة الشرقية، وذلك بعد إنشائها للمطبخ الخيري عام 2016، ومشاركتها في توزيع آلاف الوجبات على المشردين والفقراء في محافظة الشرقية.

- بدأت حياتها التطوعية والخدمية منذ عام 2016 بعمل الوجبات الغذائية في المنزل وتوزيعها على المشردين ليلًا في الشتاء تحت اسم مبادرة "قوات مكافحة الجوع"، والتي تطورت فيما بعد للمطبخ الخيري بالشرقية.

- كان آخر ظهور للراحلة، مع فريق مؤسسة "زاد"، أثناء جائحة كورونا حيث حرصوا على التواجد في أماكن تجمع المواطنين، لتوعيتهم وتنظيم تباعدهم الجسدي وتطهير ماكينات الصراف الآلي بمدينة الزقازيق.

- أم لطفلتين روجي 11 عاما، وريناد 8 سنوات.