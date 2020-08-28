"تكية الخير" تودع سوزان المسلماني بوجبات على روحها: أقل حاجة

علاقات و مجتمع

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على أصحاب المشروعات الخيرية في الشرقية، لوفاة سوزان المسلماني، صاحبة أول مطعم خيري في الزقازيق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الزواد.

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فقبل 4 أعوام، أسست "سوزان" أول مطبخ خيري في الزقازيق، ومن بعده بعامين أسست مؤسسة زواد للتنمية، لتوزيع الوجبات الغذائية على الأسر المستحقة.

وروت مروة حازم، وهي من مؤسسي مطبخ التكية، أحد المشاريع الخيرية أيضًا المتخصصة في توزيع الطعام على الفقراء والمستحقين، بأن الفقيدة اعتادت العمل الخيري والمشاركة في توزيع الوجبات على الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

"منبع للخير" هكذا وصفت "مروة" صديقتها في العمل الخيري، خلال حديثها لـ"هن": "إحنا مطابخ خيرية وبنكمل بعض في عمل الخير.. والفقيدة شاركت في حاجات خيرة كتير مكنتش بترد أي سائل عن طلبه".

رحيل "سوزان" تسبب في حالة صدمة وحزن كبيرة، وترحمًا على روحها وزع مطبخ التكية وجبات للفقراء والمحتاجين كصدقة على روحها: "دي أقل نقدر نقدمها لها.. الله يرحمها ويحسن ختامنا جميعًا ويتولى طفلتيها برحمته".