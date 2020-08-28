دراسة: "كورونا" ينتقل بين الشقق السكنية عبر المراحيض ومواسير الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

أعلن علماء من المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن نتائج دراسة جديدة أجروها في هونج كونج.

تشمل نتائج الدراسة على أن فيروس كورونا ينتقل عبر المراحيض ومواسير الصرف الصحي، وذلك بعد إجراء مسحة لشقة خالية من السكان أسفل شقة أسرة مكونة من 5 أفراد مصابين بالفيروس.

وبحسب "نيويورك بوست"، وجد العلماء آثار الفيروس في الشقة الخالية على الحوض والصنبور ومقبض الدش.

واستخدم العلماء جهاز محاكاة التتبع، ووجدوا أن الهباء الجوي الذي يحمل العدوى وصل إلى 12 طابقا أعلى الشقة المصابة بفيروس كورونا، والذي تسرب إلى الشقق عن طريق براز المرضى.

أثارت هذه الدراسة ونتائجها القلق خاصة للمباني التي تعتمد على أنظمة الصرف الصحي المشتركة.

وقالت ليديا موراوسكا، مدير المختبر الدولي لجودة الهواء والصحة في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا، إن الشقق في المباني متعددة الطوابق قد يتم ربطها عبر نظام الصرف الصحي المشترك.

وتضيف موراوسكا، التي لم تشارك في البحث الصيني، إنه بينما تنحدر المواد الصلبة والسوائل عبر شبكة الصرف الصحي، فإن غازات الصرف الصحي - التي غالبًا ما يمكن اكتشافها من خلال رائحتها - ترتفع أحيانًا عبر الأنابيب في حالة نقص أو قلة المياه فيها.

وقالت موراوسكا في مقابلة: "إذا كانت هناك رائحة، فهذا يعني أنه بطريقة ما تم انتقل الهواء إلى حيث لا ينبغي أن يصل"، وفق ما نقل "العربية".

Advertisements

احتمالية عالية لانتقال العدوى

وأشارت بروفيسور رايانا ماكإنتاير، أستاذ الأمن البيولوجي العالمي في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، والتي شاركت في الدراسة الصينية ضمن فريق دولي من الخبراء، إلى نتائج "توصلت إلى وجود احتمالية عالية لانتقال الفيروسات عبر الهواء في أنابيب الصرف وتم رصد الكثير من الأدلة بتفاصيل واضحة".

مرحاض الطائرة

وفي الولايات المتحدة، قال باحثون في تقرير صادر عن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، إن مرحاضًا مشتركًا على متن طائرة تسبب في إصابة ركاب إحدى الرحلات الجوية لإجلاء العالقين من ميلانو إلى كوريا الجنوبية في أواخر مارس.

واستند التقرير إلى واقعة إصابة راكبة، تبلغ من العمر 28 عامًا، بمرض كوفيد-19 بعد نحو أسبوع من تاريخ تلك الرحلة. وأشار التقرير إلى أن الراكبة التزمت بارتداء قناع وجه N95 طوال الرحلة الجوية فيما عدا الفترة التي استخدمت فيها دورة المياه المشتركة على متن الطائرة.

وتبين لاحقًا أن أحد الركاب المصابين بعدوى فيروس كورونا ولم تكن تظهر عليه أي أعراض. وبسبب إجراءات مكافحة العدوى الصارمة التي تم تنفيذها مباشرة قبل الرحلة وأثناءها، فقد خلص الباحثون إلى أن التفسير الأكثر منطقية للعدوى هو أنه تم الحصول عليها عن طريق الاتصال غير المباشر مع المسافر الحامل للفيروس بدون أعراض أثناء استخدام مرحاض على متن الطائرة.

دورات المياه بالمستشفيات

أوضحت بروفيسور موراوسكا من جامعة كوينزلاند أنه تم العثور على مادة وراثية لفيروس سارس-كوف-2، وفقا لما توصلت إليه دراسات سابقة، في المراحيض التي استخدمها مرضى كوفيد-19 في المستشفيات، وفي الهواء في أجنحة استراحة الممرضات بالمستشفيات، بل وفي فتحات التهوية ضمن مواقع أخرى متعددة.

وأضافت بروفيسور موراوسكا قائلة إن المدى الذي يمكن أن تصل إليه أعمدة الهباء الجوي عبر الصرف الصحي والمراحيض محملًا بفيروس كورونا مازال غير معروف.