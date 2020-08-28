علامات تكشف الفرق بين الحقيبة الأصلية والتقليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تحلم الكثير من الفتيات بامتلاك حقيبة يد أصلية من إحدى بيوت الأزياء العالمية الشهيرة، أو الحقائب التي ترتديها المشاهير المفضلين لديها.

ومع تزايد الرغبة في الحصول على تلك الحقائب، بدأ المصممون في صنع التقليد الذي يشبه الأصلي تمامًا، ولكن إذا عزمتي على شراء الأصلية تأكدي من النقاط التالية التي تساعدك على التفرقة بين الاثنين، بحسب ما نشرها موقع "therichest".

الخياطة:

الاهتمام بالتفاصيل سمة من سمات منتجات بيوت الأزياء العالمية، فمعظم حقائب اليد الفاخرة مصنوعة يدويًا ويتم تصنيعها بدقة شديدة.

فشكل الخياطة من أكثر الأشياء التي تمكننا التفرقة بين الأصلية والتقليد، فإذا كانت غير متساوية أو مصنوعة بشكل مهمل فهي مزيفة.

إمضاء العلامة:

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في الحقائب الأصلية تكون العلامة التجارية على السوستة، بأحرف واضحة ومتساوية، فإذا كانت الحروف غير واضحة أو غير متساوية فهي مزيفة.

الرائحة:

إذا كانت رائحة الحقيبة مثل البلاستيك فهي مزيفة، أما إذا كانت مثل رائحة الجلد فهي أصلية، كما يمكن الحكم عليها أيضا من خلال الملمس فإذا كانت ناعم ذو رائحة جلد فهذا يؤكد أنها أصلية.

كارت السريال:

تأتي الحقائب ومعها كارت أصلي يحتوي على رقم تسلسلي، فتأكد أن نفس الرقم الموجود على الجانب الخلفي من الحقيبة، وركز في حجم وخط الحروف المستخدمة.

ثبات الحقيبة:

عندما يتم وضع الحقيبة على أي سطح تثبت ولا تتحرك فهي أصلية، لأن الجزء الخارجي منها مبطن بدقة فيجعل الحقيبة قوية ومتينة.