أماكن لم نتوقعها تختبئ بها الجراثيم في المنزل.. اعرفيها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

هناك عدد كبير من البكتيريا والجراثيم التي تختبئ بالمنزل في أماكن لم نتوقعها، ومن المحتمل أن تكون ضارة وتشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

وأورد موقع "love property"، الأماكن التي يمكن أن تختبئ بها الجراثيم في المنزل ومنها:

المناضدد والمكاتب:

يمكن أن تحمل أسطح المكاتب والمناضد، المئات من البكتيريا والفطريات، ويمكن أن تنتقل إليك من خلال لمسها بيدك، لذا حاول تطهيرها من وقت لآخر لضمان خلوها من الجسيمات الضارة.

رخامة المطبخ:

تحمل رخامة المطبخ دائما، بكتيريا وجراثيم، نتيجة لوضع كل الأشياء عليها، سواء أطعمة ملوثة أو أكياس التسوق، ومن الأفضل تطهيرها دائما بصابون سائل وماء ساخن.

مقابض المطبخ:

تحتوي مقابض المطبخ أيضا على البكتيريا والجراثيم، نظرا لاستخدامها لأكثر من مرة في اليوم، وأفضل طريقة لتنظيفها شطفها بالماء الساخن والصابون.

غسالة الصحون:

تعد غسالك الصحون منطقة خطر، حيث تعيش فيها البكتيريا والجراثيم في الجزء السفلي منها، لذلك من المهم غسل أي جزء من الأجزاء القابلة للإزالة قدر المستطاع.

حوض المطبخ

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يكمن في حوض المطبخ مئات الجراثيم ويمكن في كثير من الأحيان أن يكون أسوأ من المرحاض، وتأتي من جريئات الطعام من الأطباق المتروكة للنقع، فيجب صب كوب من الماء الساخن بشكل متكرر.

ألواح التقطيع:

تستخدم كل يوم لتحضير الطعام ويمكن أن تكون محملة بالجراثيم من اللحوم والأسماك النيئة، فيجب تنظيفها بالخل الأبيض بقطعة قماش نظيفة.

الملاعق:

تختبئ الجراثيم بزوايا الملاعق وبالشقوق في الملاعق الخشبية، فيفضل استخدام الملاعق المعدنية لأنه يصعب اختباء الجراثيم والبكتيريا بها.

ستارة الحمام:

ستائر الدوش المبللة بشكل دائم تقريبًا هي أرض خصبة لتكاثر العفن، وهو خطر خفي خطير في منزلك، حيث وجدت دراسة أن ستارة الدوش يمكنها استيعاب ما يصل إلى 60 مرة من البكتيريا أكثر من مقعد المرحاض، وللحفاظ على نظافتها قدر الإمكان ، يمكنك رش ستارة الدش بالخل الأبيض المقطر بعد الاستحمام للمساعدة في قتل أي عفن أو عفن بدأ في التكون.

حامل فرشاة الأسنان:

ليس المرحاض هو أقذر مكان في حمامك، فحامل فرشاة الأسنان غالبًا ما يوضع بالقرب من المرحاض، وتتجمع فيه الجراثيم السيئة المنقولة منه بالإضافة إلى البكتيريا من فرشاة الأسنان نفسها، لذلك يجب تنظف حامل فرشاة الأسنان بعمق مرة واحدة في الأسبوع إما عن طريق وضعه في غسالة الأطباق أو شطفه بالماء والصابون.

ملاءات السرير:

بسبب العرق أو الأوساخ أوالمكياج الذي تتركه بشرتك عند النوم، إلى جانب الخلايا الميتة تتجمع البكتيريا والعديد من الجراثيم، فيجب تنظيف الملاءات مرة واحدة في الأسبوع بدرجة حرارة 60 درجة للتأكد من خلو سريرك من البكتيريا.