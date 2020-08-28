إطلالات صيفية للشابات من نور الزاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:43 مساءً - نور الزاهد هي شقيقة الممثلة المصرية هنا الزاهد، وقد لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حفل خطوبة الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، وأبدى الكثير من المهتمين إعجابهم بها وبجمالها الناعم الذي خطفت به الأنظار. ولحرصها على مشاركة لحظاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نرصد لكم من وحي حسابها الرسمي في إنستجرام عدة صور لها بإطلالات صيفية مميزة، حيث تمتلك أكثر من نصف مليون متابع في إنستجرام.



تنسيقات الجينز الأزرق

إطلالات نور الزاهد بالجينز



تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على تنسيقات الجينز في مختلف الفصول، ولفصل الصيف يمكن أن تلهمك نور الزاهد بعدة خيارات؛ حيث ارتدت بنطالًا من الجينز الأزرق الداكن والمصمم بصيحة الجينز الممزق مع بلوزة صيفية قصيرة بيضاء مخططة بالعرض بالأسود، وأكملت جمالها بتسريحة الشعر المنسدل، مع حقيبة سوداء شبابية، وأطلت ببنطال الجينز الفاتح مع بلوزة بيضاء مصممة بأكمام مكشوفة ومزينة بالمطاطات في الأطراف؛ لخيار مناسب للفتيات الشابات، وظهرت في الإطلالة الثالثة ببنطال الجينز الممزق مع بلوزة قصيرة مصممة بأكمام طويلة يكسوها الترتر، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة والأساور الذهبية الناعمة؛ لتكمل جمال إطلالتها.

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خيارات البنطال الصيفية

خيارات البناطيل الصيفية



فضّلت نور الزاهد إطلالات البنطال بالأقمشة الواسعة والخفيفة في الصيف، وتأنقت في أحدث إطلالاتها ببنطال من قماش الساتان الأبيض المزين برسومات فاكهة الأناناس الصيفية مع بلوزة قصيرة بيضاء، وجمَّلت مظهرها بتسريحة الشعر المنسدل وأقراط ذهبية ضخمة، وفي إطلالة أخرى؛ تزيّنت ببنطال فوشيا واسع مزين بالأسود مع تيشيرت أبيض مرسوم بالزهري وحذاء رياضي أبيض؛ لمظهر عصري مناسب للشابات.

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إطلالات التنورة من نور الزاهد

تنسيقات التنورة من نور الزاهد



تُعتبر التنورة من أفضل الخيارات التي يمكنكِ الاستعانة بها في الصيف، وعن نور؛ فقد اختارت تنورة قصيرة من الكاروهات الحمراء مع بلوزة قصيرة سوداء مزينة بأكمام منفوخة؛ لمظهر كلاسيكي حيادي، وفي الإطلالة الثانية نسقت تنورة قصيرة وواسعة مزينة بطبعات النمر البنية مع بلوزة سوداء قصيرة، وأكملت جمالها بنظارات شمسية سوداء ومجوهرات ذهبية ناعمة، وظهرت في إطلالة أخرى بتنورة واسعة وطويلة باللون الأزرق الساطع مع بلوزة بيضاء قصيرة منقطة بالأسود.

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موديلات صيفية بالفساتين

الفساتين الصيفية بأسلوب نور الزاهد



تفضّل الكثيرات من الفتيات ارتداء الفساتين في مختلف المناسبات، وعن نور الزاهد؛ فقد تجمّلت بفستان أحمر قصير مصمم بأكمام قصيرة مكشوفة الأكتاف ومنقط بالأبيض؛ لمظهر صيفي جذاب، وأكملت الإطلالة بحقيبة من القش ونظارات شمسية، وفي الإطلالة الثانية تألقت بفستان أخضر قصير مصمم بكم واحد وحزام للخصر.

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