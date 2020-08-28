موديلات بلايز ناعمة لخريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:43 مساءً - لا تخلو خزانة كل فتاة وامرأة من بلايز الشيفون الناعمة، فهي من القطع الأساسية لكل موسم خاصة وأنها تلائم جميع المناسبات دون استثناء سواء الرسمية تحت بدلة العمل أو الكاجوال مع سروال الجينز، فالأمر فقط ينحصر بطلّة كل مناسبة.



حلّة مرتّبة وأنيقة

كريستيان ديور Christian Dior

إذا كانت المرأة عاملة، فهي بحاجة إلى أن تكون دائماً بحلّة مرتّبة وأنيقة، لذلك لا بدّ من اختيار تصاميم عملية، مريحة وعصرية في الوقت نفسه. وهنا تجدر الإشارة الى أن البلايز الناعمة تحديداً تضيف إلى إطلالتها رونقاً لا مثيل له.

أما إذا كانت تميل إلى الأسلوب المرح والعصري في الوقت نفسه، فيجب الحرص على اختيار بلايز ملوّنة، مطبّعة أو مزيّنة بالرسومات الناعمة.

من ناحية أخرى، إذا كانت من النساء اللواتي يملن إلى الأسلوب الأنثوي، فيبدو أن قماش الساتان هو الخيار الأول دون أدنى شك مع التركيز دائماً على اختيار بلايز ناعمة بهذا القماش بشكل خاص؛ لأنّه يبرز الجاذبية بشكل واضح من دون القيام بأي مجهود.

وإذا كانت مواكبة لآخر صيحات الموضة، فعليها اعتماد بلايز ناعمة ذات طيات خفيفة، مرفقة بكشاكش أو ذات أكمام منتفخة للتمتّع بأسلوب مليء بالأناقة والرقي من خلال اختيار تصاميم مرفقة بعقدة .

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اطلالات منوّعة وفخمة

سيلين Celine

إذا كنتِ تحبين الإطلالات الكلاسيكية بلمسة فخمة، فبالتأكيد ستكونين من محبّات بلايز الشيفون بأكمام طويلة، التي تضيف لمسة أناقة ورقي على إطلالتكِ خاصة إذا كنتِ محجّبة.

لإطلالة شديدة الأناقة من الممكن ارتداء بلوزة من الشيفون مطبّعة بالورود على تنورة بلون إحدى الورود في البلوزة أو أحد الأشكال بها، ومن الممكن ارتداؤها على تنورة طويلة أو تنورة قصيرة.

تناسب البلايز ذات الياقة الملوّنة كل الإطلالات العصرية والرسمية، لذلك يمكن اختيارها بالألوان الصاخبة أو الملفتة لإطلالة كاجوال عصرية، كما من الممكن اختيارها بالألوان الأساسية أو بأسلوب رسمي ناعم لإطلالة يومية في العمل.

من الموديلات الغريبة والمختلفة تبرز البلايز القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف التي تليق مع جميع أنواع الجسم، من المهم اعتمادها في الإطلالات اليومية العصرية والكاجوال وتنسيقها مع الجينز الواسع أو البناطيل بالقصّة الضيقة.

عادت موضة اللون النمري لتكون واحدة من أبرز الصيحات الأكثر طلباً ولا تزال رائجة نظراً لجمال هذا اللون وشياكتها اللافتة والتي تليق بمختلف الإطلالات، وأخيراً لإطلالة مسائية من الممكن ارتداء بلايز من الشيفون السادة مع تطريز خفيف على الصدر أو على الكتف.

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