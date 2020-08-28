كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:43 مساءً - العبايات السوداء لا غنى عنها بخزانة الصبايا، فهي الخيار الأنيق والمميز، تحديدًا بسهراتكِ المختلفة، كما أن اللون الأسود يجعل من تنسيق الاكسسوارات أكثر سهولة، وبما أننا على أعتاب الخريف؛ فقد اخترنا لكِ مجموعة عبايات سوداء لسهرات خريف 2020، ونصائح لتنسيق أفضل.



عبايات سوداء مع الأكمام المنفوخة بلمسة عصرية

عبايات سوداء مع الأكمام المنفوخة بلمسة عصرية





واحدة من الصيحات التي لا تزال متربعة على عرش الموضة، هي الأكمام المنفوخة، ولهذا قد اخترنا لكِ هذا التصميم من madawalissa للعبايه السوداء، مع الكشكشة البسيطة، لتمنحكِ إطلالة شبابية، نسقيها مع شنطة متوسطة الحجم، وحذاء مدبب مرصع بالأحجار البارزة، للمسة فخمة تتناغم مع عبايتكِ.

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عبايه سوداء مع تصميم واسع يناسب كل الصبايا

عبايه سوداء مع تصميم واسع يناسب كل الصبايا





أما هذا التصميم من abayafair، فهو يناسب كل أجسام الصبايا، مع قصَة العبايه الواسعة مع شريط ستان على الجزء السفلي من العباية، لهذا ننصح بها أكثر طويلات القامة، نسقي معها حذاء أسود مع كلاتش لامع فضي، وحجابكِ باللون الأسود.

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عبايه مفتوحة مطرزة بالأحجار اللامعة

عبايه مفتوحة مطرزة بالأحجار اللامعة



لسهراتكِ الفخمة من الممكن أن تعتمدي على هذا الموديل من madawalissa، للعبايه المعطف المطرزة بالأحجار الكريستالية اللامعة، مناسبة لصاحبة الذوق الفخم، نسقي معها حذاء مرصع بالأحجار أيضًا، واعتمدي على كلاتش أو شنطة مستطيلة من الستان بألوان داكنة تناسب الخريف؛ لتحافظي على الستايل المميز.

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العبايه المفتوحة مع الأكمام المزركشة

العبايه المفتوحة مع الأكمام المزركشة





لفتنا هذا الموديل للعباية من barzah collection، وهي مناسبة أكثر للسهرات البسيطة، أو حفلات العشاء، التي لا تحتاجين فيها إلى التألق بقوة، كلمسة مزركشة بسيطة على الياقة والأكمام، وهي مناسبة أكثر للصَبية بعمر الثلاثين، مع حجاب باللون الرمادي، وحذاء بألوان ثلجية؛ لتكسري حدة اللون الأسود، مع كلاتش رمادي اللون أيضًا.

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