الفازلين للشعر من الألف إلى الياء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:43 مساءً - المحتوى

1- الفازلين للشعر 2- فوائد الفازلين للشعر 3- زيت الفازلين للشعر 4- كيفية استخدام الفازلين للشعر 5- الفازلين لترطيب الشعر 5.1 طريقة استخدام الفازلين لترطيب الشعر 6- الفازلين لفرد الشعر 7- الفازلين للشعر الخفيف 7.1 الفازلين وجل الصبار 8- الفازلين للشعر المصبوغ 8.1 طريقة إستخدام الفازلين للشعر المصبوغ: 9- الفازلين للشعر للشيب 9.1 خلطة الفازلين مع جل الصبار 10- الفازلين للشعر قبل الاستشوار 11- طريقة تطويل الشعر بالفازلين 12- إزالة الفازلين من الشعر 13- تجربتي مع الفازلين للشعر 14- اضرار الفازلين للشعر

يُعتبر الفازلين (وهو عبارة عن مادّة شبه دهنيّة لا تتأثر بالماء) من أهم مستحضرات التجميل وأكثرها شيوعاً واستعمالاً في العلاجات التجميلية. فهو لا يُستخدم لترطيب الجلد والبشرة فحسب، إنّما يمكن إستخدامه في ترطيب الشعر ومعالجته، حيث يُعتبر الفازلين من المنتجات الأساسية للشعر، وخاصة للشعر الجاف والعادي.

الفازلين للشعر

الفازلين لعلاج جميع أنواع مشكلات الشعر

يُعتمد الفازلين كروتين يومي للجمال؛ لما يحتويه من الفوائد المفيدة جداً للشعر؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون التي تُساعد في ترطيب الشعر واللمعان. كما يُعالج الشعر المتقصّف ويمنع تقصّفه. إضافة الى استخدامه لعلاج مشكلة تساقط الشعر وتحفيز نموّه بشكل أسرع، وأيضاً فك تشابك الشعر.



فوائد الفازلين للشعر

يتميّزا الفازلين بفوائد جمّة للشعر

إليك، أبرز الفوائد الجمالية للفازلين للشعر:

يعمل الفازلين على إعطاء الشعر لمعاناً كبيراً.

يُساعد الفازلين على علاج الشعر المُتضرر والتالف، ونهاية الشعر المُتقصفة، والناجم عن الظروف الجوية ومياه السباحة وغيرها.

يُساعد على زيادة نمو الشعر وتطويله، نظراً لقدرته الكبيرة على تحسين بُصيلات الشعر.

يُقلل من تقصّف وتكسّر الشعر، ويُقلل من تشابك الشعر.

يحدّ من تغير لون الشعر، وبالتالي يمنحه النشاط والحيوية.

يُنشط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويمنح الشعر لمعاناً وكثافة.



زيت الفازلين للشعر

زيت الفازلين لعلاج تقصّف الشعر

يعمل زيت الفازلين على زيادة لمعان الشعر وتوهجه، بسبب إحتوائه على نسبة من الدهون، ويزيد من نمو الشعر، والتخفيف من جفافه، ويُساعد على تنعيم الشعر المتشابك، مما يمنع تشابكه مرة أخرى بعد التصفيف، ويمنع تساقط الشعر الناتج عن التصفيف، ويمكن وضع زيت الفازلين داخل عبوة رذاذ مع مزجه جيداً بالماء، ويتم رش الشعر جيدا من وقت لأخر كبديل للزيت لتحصلي على نعومة فائقة.



كيفية استخدام الفازلين للشعر

من ميزات الفازلين أنّه يفيد الشعر دون أية أضرار جانبيّة، على عكس بعض المنتجات الكيميائيّة والأدوية التي تسبب تساقطه، كلّ ما عليكِ فعله هو إتبّاع إحدى الطرق التالية:

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إغسلي شعركِ وجففيه جيداً، ثمّ ضعي طبقة صغيرة من الفازلين عليه، فهذا يُعالج شعركِ الباهت ويُعطيه لمعاناً مميّزا.

إغسلي شعركِ بالشامبو، ثمّ ضعي عليه كمية صغيرة، ليتجدد وتعود الحيوية إليه.

إدهني أطراف شعركِ بالفازلين قبل أن تنامي واتركيه حتّى تستيقظي صباحاً، فهو يعالج أطراف شعرك، يقوّيها ويتخلّص من تقصفها، ويجعلها أكثر صحّة وحيوية.

دلّكي فروة رأسك بكمية قليلة من الفازلين، لتسريع نموّه وزيادة كثافته، ومنع تساقطه.

ضعي القليل من الفازلين على شعركِ المتشابك المتعرّج بعد الحمّام، ثمّ سرّحيه، ستلاحظي أنّه أصبح أكثر نعومة.

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الفازلين لترطيب الشعر

الفازلين لترطيب الشعر والحفاظ على صحته ولمعانه

يُساعد الفازلين على إمداد جذور الشعر بالترطيب العميق، فهو غني بالعناصر المرطبة لحماية الشعر من العوامل الخارجية التي تؤدي للجفاف الشديد والتلف، كما يُساعد في التخلّص من النهايات المتقصّفة والهشة للشعر. فالقليل من الفازلين سيكون كفيلاً لمنح الشعر النعومة والترطيب، وإكسابه اللمعان والتوهج، حيث إنه يحتوي على كمية كبيرة من الزيوت والدهون، تعمل على تغطية الشعرة ومنحها منظراً صحياً وجميلاً.



طريقة استخدام الفازلين لترطيب الشعر:

ضعي كمية قليلة من الفازلين على فروة الرأس، ثم ضعيه أيضاً على أطراف الشعر.

دلكي شعرك بأكمله حتى يتغلغل الفازلين في جميع أنحاء شعرك.

إستخدمي غطاء الرأس لتغطية الشعر، ثم إغسليه في صباح اليوم التالي.

وفي حال وجدت صعوبة في إزالة بقايا الفازلين من شعرك، قومي بإضافة ملعقة صغيرة من البيكنج صودا إلى الشامبو.

أعيدي تدليك شعرك لمدة 10 دقائق، ثم إغسلي شعرك بالماء.



الفازلين لفرد الشعر

يُساعد الفازلين في فك تشابك الشعر ومنحه ملمساً ناعماً

يعمل الفازلين على تنعيم الشعر ويساعد على فك التشابك، مما يساعد على سهولة تسريحه وتمشيطه. لذا حاولي وضع القليل من الفازلين على شعركِ المتشابك قبل تمشيطه، أو بوسعكِ وضع الفازلين على أسنان المشط ذاتها ومن ثم تمريره برفق من جذور الشعر حتى أطرافه.

كما يمكنك مزج ربع ملعقة صغيرة من الفازلين مع ملعقة صغيرة من الماء وإستخدامهما كسيروم على أطراف شعرك بعد تمشيطه، لمنح شعرك مظهراً جذاّباً ولامعاً.

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الفازلين للشعر الخفيف

الفازلين لعلاج مشكلة الشعر الخفيف

يتميّز الفازلين عن غيره أنه يزيد نعومة شعرك الباهت ويعطيه لمعانا من دون التسبب بتساقطه، فبعض النساء يعانين من الشعر الخفيف نتيجة ضعف بصيلات الشعر، إلا أن الفازلين يفيد من دون التسبب بأي مشكلة للشعر، ضعي كمية بسيطة على أطراف أصابعك مع التدليك الجيد لبضع دقائق، لا تقومي بتوزيع الفازلين بين خصلات الشعر، ولكن إستخدميه على الجذور فقط لتحفيز البصيلات لإمتصاص المزيد من العناصر الغذائية. ولا تنسي استخدام شامبو لطيف لغسل الشعر بعد ذلك؛ للتخلص من أي آثار دهنية. كما ويمكنك أيضاً استخدام الفازلين من خلال الوصفات الآتية:



الفازلين وجل الصبار

خلطة الفازلين وجل الصبار للعناي بالشعر الخفيف

المكونات:

ستة ملاعق صغيرة من الفازلين

ثلاث ملاعق صغيرة من جل الصبار

خمس كبسولات من فيتامين E

طريقة الإستخدام:

إخلطي المكونات جيداً في وعاء صغير حتى يمتزجوا تماماً؛ لتحصلين على قوام كريمي يسهل فرده وإستخدامه على الشعر.

مشطي شعركِ أولاً قبل تطبيق الوصفة على شعرك.

ضعي ماسك الفازلين على شعرك، بدءاً من فروة رأسكِ وصولاً لنهاية أطراف شعرك.

قومي بتغطية شعركٍ بإستخدام غطاء الرأس.

إتركي الماسك على شعرك لمدة تتراوح بين 6 ساعات و8 ساعات.

اغسليه بالشامبو حتى تُزيلي كافة بقايا الفازلين من شعرك.

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الفازلين للشعر المصبوغ

الفازلين للعناية بالشعر المصبوغ والحفاظ على لونه

عادة ما يحدث تقصف وتلف للشعر نتيجة لإستخدام الصبغات الكيمائية بالإضافة إلى جفاف الشعر الذي بدوره يُحدث تقصف لأطراف الشعر مما يسبب تكسر الشعر، ويجعل مظهره غير جذاب، ولكن إستخدام الفازلين يُعيد للخصلة التالفة جاذبيتها، ويُساعد على علاج نهايات الشعر المُتقصفة، ويُعطي الشعر لمعاناً كبيراً، لإحتوائه على كمية معتدلة من الدهون التي تُساعد فيتغذية بصيلة الشعر حتى الأطراف، إذا تم تطبيقه بشكل صحيح.

طريقة إستخدام الفازلين للشعر المصبوغ:

ضعي طبقة صغيرة من الفازلين على شعرك بعد غسله وتجفيفه ولاحظي كيف يمنح شعرك لمعة رائعة لا مثيل لها، كذلك يمكنك فورا بعد غسله بالشامبو أن تضعي كمية صغيرة على شعرك لإعادة الحيوية إليه وتجديده.



الفازلين للشعر الشيب

يُساعد الفازلين في التخلص من الشيب بطريقة طبيعية

الشيب من أصعب المشكلات التي تواجه عدد كبير من الأفراد، ويظهر الشيب نتيجة للعديد من العوامل المُختلفة كالتوتر والإحباط والإكتئاب، والعامل الوراثي، فإذا عانى أحد الوالدين من ظهور الشيب المبكر فأنت أكثر عرضة للشيب المبكر

تُوجد الكثير من المكوّنات الطبيعية التي تُستخدم لإخفاء الشيب، إلا أنّ نتائجها تختلف نسبياً من شخصٍ لآخر، وقد يحتاج استخدامها لفترةٍ طويلةٍ مع الاستمرارية والمداومة عليها للحصول على نتائجٍ مرجوة، ومن أبرزها:

خلطة الفازلين مع جل الصبار

المكونات:

معلقة من الفازلين.

معلقة من جل الصبار.

معلقة من زيت فيتامين E

طريقة الإستخدام:

يتم إذابة كافة المكونات في حمام ماء ساخن، ومزجها جيدًا، ثم دهن فروة الرأس بالوصفة جيدًا وتدليكها بشكل خفيف لمدة عشر دقائق تقريبًا، وتغطيتها ببونيه الشعر، ثم تركها لليلة كاملة، وغسل الشعر في الصباح بالطريقة العادية.



الفازلين للشعر قبل الاستشوار

الفازلين لحماية الشعر من حرارة المجفّف الكهربائي

يوصى بإستخدام الفازلين قبل القيام بتعريض الشعر للحرارة العالية، كالسشوار أو المكوى، وذلك من خلال وضع القليل من الفازلين على اليد، وتمريرها على الشعر من الأعلى للأسفل، ومن بعدها إستخدام المشط وتسريح الشعر، للحرص على تغطية كافة الشعيرات، فمن شأن هذه الخطوة أن تغلف الشعر وتمنعه من التضرر والتقصّف مع الحرارة العالية.

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طريقة تطويل الشعر بالفازلين

يعمل الفازلين على تحفيز نمو الشعر وتقويته، وبالتالي تطويله

يُفيد الفازلين في تطويل الشعر، ويُساهم في نمو الشعر، فكونه يُساعد على معالجة أطرافه التالفة فهو بذلك يساعده على النمو بشكل أسرع.

يعمل الفازلين على تحفيز نمو الشعر وتقويته من خلال فرك جذوره به، إحرصي على فرك فروة الرأس بالفازلين قبل الإستحمام بساعة واحدة فقط، وبهذا ستضمنين له مزيداً من النمو والقوة.



إزالة الفازلين من الشعر

إزالة الفازلين من الشعر

تعرّفي معنا، على أكثر الطرق فاعلية في إزالة الفازلين من الشعر، لتتمتعي بأفضل نتيجة:

بيكربونات الصودا

إضافة ملعقة صغيرة من بايكربونات الصودا على الشامبو، ثم الإستحمام بها.



زبدة الفول السوداني

وضع كمية من زبدة الفول السوداني على الشعر، ويُدلك الشعر ويُترك لمدة 10 دقائق، ثم يمشط الشعر لإخراج الزبدة والفازلين منه، ويُغسل بعدها بالماء والشامبو.



بودرة الأطفال

يُوضع القليل من بودرة الأطفال على المحارم الورقية، ويتم وضعها على الشعر وتركها لمدة 5 دقائق، ثم يُغسل الشعر بالماء والشامبو.



المناديل الورقية

وضع المناديل الورقية على الشعر بأكمله، حيث تمتص المناديل الورقية بقايا الفازلين بفاعلية.



الزيوت الطبيعية

يتم إستخدام الزيت المُفضل مثل زيت الجوجوبا، زيت جوز الهند أو زيت الزيتون يتم تدليك الشعر بالزيت، ويُترك لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق كحد أقصى، وبعدها يُغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.



ملاحظة: في حال إختيار زيت جوز الهند لإزالة الفازلين عن الشعر، يُوصى بتسخينه بالميكروويف مدّة 15-20 ثانية لتذويبه.



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تجربتي مع الفازلين للشعر

الفازلين لعلاج جميع أنواع مشكلات الشعر



أدّت تجربتي مع الفازلين إلى نتائج فعّالة، وكانت تجربة أكثر من رائعة؛ نظراً لإحتواء الفازلين على العديد من الفوائد الهامة للشعر. فهو يعمل على تغذية بصيلات الشعر ويقويها ويزيد من كثافتها، ويُساعد في إنبات الشعر مرة أخرى.

كنت أعاني من تساقط الشعر وتكوّن فراغات في فروة الرأس، وقمت بتجربة عدةّ وصفات للتخلّص من تلك المشكلة، واستعملت خلطة مكوّنة من الفازلين والثوم في علاجها، وفق الإستخدام الآتي:

المكونات:

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقين من الفازلين.

طريقة الإستخدام:

تُطحن المكونات ويقلبان جيداً حتى يمتزجا.

يتم دهن الشعر بالخليط بعد غسله بالماء الدافئ وتجفيفه لمدة خمس دقائق تقريبا.

يُغطى الشعر ببونيه لمدة ساعة ثم يُغسل الشعر بالماء والصابون.

تكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعياً للحصول على شعر كثيف. وخالي من الفراغات.



أضرار الفازلين للشعر

الآثار الجانبية للفازلين

لا يُفضّل إستخدامه بكمياتٍ كبيرةٍ ولمدةٍ طويلةٍ على الشعر، ويمنع إستخدامه على الشعر الدهني والبشرة الدهنية، لأنّه يزيد من نسبة الدهون.

الفازلين مادة دهنية ثقيلة فعند وضعها على فروة الرأس يمكن أن تقوم بإغلاق المسامات الجلدية مما يمنع من وصول الأوكسجين إليها، وقد يؤثر هذا بشكل سلبيّ على بصيلات الشعر.

يُمنع إستخدامه على الرموش فقد يتسبّب بظهور أكياس دهنية في محيط العين.

يُسبب سواد الشفاه عند إستعماله كبديل للمرطبات الأخرى، ولذلك يفضّل التقليل من إستعماله واستعمال المرطّبات الخاصّة بالشفاه.

قد يُؤدي إستخدام علبة الفازلين من أكثر من شخص إلى تلوثها بالبكتيريا والميكروبات، ممّا يُسبب الإلتهابات ويلحق الضرر بالجلد والرموش.

يمكن إستخدامه كواقٍ وعازلٍ من موادّ التنظيف لكنه لا يحمي منها ولا يخفّف من مضارّها، لذا ينبغي عدم لمسها باليد وعدم الإعتماد عليه وحده لحماية اليدين منها.

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