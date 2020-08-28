زواج فتاتين مثليتين في الأردن يثير موجة انتقاد

علاقات و مجتمع
لقطات حميمية في فيديو مصور انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاتين مثليتين يتبادلان القبل والأحضان، خلال حفل زفافهما بالأردن ما أدى إلى موجة واسعة من الهجوم عليهما.
وفي ذات السياق، قال مصدر أمني بحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، "جري التحري والتقصي اللازم عن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعقد قران فتاتين في أحد المقاهي".
وظهرت الفتاتين في مشاهد حميمة مع تورتة زفاف في أحد مقاهي العاصمة عمان، ولكن المصدر الأمني قال في ذات السياق، "لا يوجد أي معلومات حتى اللحظة عن هذا المقطع، فيما يجري التحري والتقصي عن الفيديو والأشخاص الذين ظهروا فيه"، مؤكدًا أنه "في حال ثبت تصوير المقطع في الأردن وتم ضبط الفتيات، فإن الأجهزة الأمنية ستُصدر بيانًا صحفيًا حول تفاصيل الحادثة واتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص المعنيين".
وكتب على تورتة الزفاف "أميرتي"، فيما قدم أحد الأشخاص للفتاتين خواتم الزواج، وارتدوها في المقهى، ثم احتضنا بعضهما البعض، ورقصا أمام الجميع، وقبلا بعضهما البعض.
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الزفاف ينشر الرذيلة في المجتمع مطالبين بالقبض على الفتاتين ومنع إقامة مثل تلك الحفلات، ومحاسبة القائمين على الزفاف.
يذكر أنه تلك ليست الحادثة الأولى فقد شهدت عمّان قبل أعوام حادثة مشابهة، وتم مداهمة الحفل واعتقال كل من فيه.
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