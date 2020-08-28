علاقات و مجتمع
ردت نور ابنة الفنان عمرو دياب، على رسالة الاشتياق التي بعثتها لها الفنانة دينا الشربيني، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على "إنستجرام".
ونشرت "نور" صورة للفنانة دينا الشربيني، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام": "وحشتيني أيضًا يا دينا".
وكانت الفنانة دينا الشربيني نشرت صورة لنور وهي طفلة ويحملها والدها الفنان عمرو دياب، وعلقت عليها كاتبة: "وحشتيني يا نونو".
كما يذكر أن الفنانة شيرين رضا والدة نور نشرت صورا لابنتها في طفولتها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، عبرت من خلالها عن اشتياقها لابنتها، بسبب تواجدها خارج البلاد لفترة طويلة: "وحشتيني يا نينو".
كانت هذه تفاصيل خبر نور عمرو دياب ترد على رسالة دينا الشربيني: وحشتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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