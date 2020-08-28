بعد تهديدها للسلطة الفلسطينية من تليفزيون إسرائيلي.. من هي سهى عرفات؟

علاقات و مجتمع

في تصرحات مدوية أطلقت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، تحذيراً من على شاشة تلفزيون إسرائيلي، لتقول إنها تتلقى تهديدات من مسؤولين بالسلطة الفلسطينية متوعدة إياهم.

وقالت سهى عرفات، في أول ظهور بالصوت لها على تلفزيون إسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية بدأت بالفعل في مضايقة أفراد عائلتها.

وسهى عرفات ولدت في الضفة الغربية لأسرة كاثوليكية فلسطينية ثرية، كانت تعيش في نابلس ورام الله اللتان كانتا تخضعان للسلطة الأردنية.

كان والدها داوود الطويل خريج جامعة أوكسفورد مصرفيًا ووالدتها ريموندا الطويل سياسية وكاتبة وشاعرة فلسطينية من عكا.

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تلقت "سهى" تعليمها في مدرسة الدير ومدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا في القدس، وتلقت تعليمها الجامعي في جامعة السوربون في باريس، وفي فترة دراستها الجامعية رأست الاتحاد العام لطلبة فلسطين في فرنسا وقامت بتنظيم تظاهرات من أجل القضية الفلسطينية.

التقت بياسر عرفات للمرة الأولى عام 1985 وكانت مع والدتها وشقيقاتها، وعندما زار فرنسا بعام 1989 عملت كمترجم له أثناء لقاءاته مع أعضاء الحكومة الفرنسية. وطلبها بعد ذلك كي تعمل معه في تونس حيث مقر منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي 17 يوليو 1990 تزوجا وكانت تبلغ من العمر 27 عاماً بينما كان هو يبلغ 61 عاما، إلا أن الزواج لم يعلن إلا في عام 1992، وقد اعتنقت الإسلام بعد زواجها منه.

وقد أنجبا ابنة واحدة هي زهوة التي ولدت بتاريخ 24 يوليو 1995 في نويي سور سين بفرنسا.

وبعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000 وقصف إسرائيل لمنزلهم في قطاع غزة غادرت مع ابنتها وأقامتا فترة في القاهرة ثم انتقلتا إلى باريس وذلك بناء على رغبة ياسر عرفات حتى لا يقال إنه يستخدم أسرته كدرع بشري لحمايته.

وبعد وفاة زوجها عاشت فترة في تونس التي أعطتها جنسيتها، ثم عادت وسحبتها منها عام 2007، وتعيش حاليًا مع ابنتها في مالطة.

كانت قد ظهرت شائعة أثناء إقامتها بتونس حول زواجها من بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، إلا إنها نفت هذا الخبر وأعلنت أنه شائعة.