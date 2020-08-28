دانا جبر بعد تسريب صور مخلة لها: قديمة وبعضها تعرض للتشويه

علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية تصدر اسم الفنانة السورية دانا جبر، موقع "جوجل"، خاصة بعد تسرب عدد من الصور المخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت "دانا" في لقطات بملابس فاضحة تداولها رواد "السوشيال ميديا"، لكنها أثارت غضب محبي الفنانة السورية إذ أظهروا تضامنهم معها.

وعبر خاصية القصص المصورة للحساب الرسمي للفنانة السورية نشرت تعليق مكتبها الإعلامي على تسريب الصور الفاضحة: "تتعرض الفنانة السورية دانا جبر لحملة تشوية سمعة شرسة من شخص مجهول في محاولة ابتزاز للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته".

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وتابع المكتب الإعلامي للفنانة السورية في تعليقه: "إذ تؤكد الفنانة دانا جبرمن خلال مكتبها الإعلامي أن ما يتم نشره من صور خاصة بها هي صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب".

واختتم المكتب الإعلامي: "تتمنى جانا من الجمهور وأهل الصحافة والفن مراعاة خصوصية حياتها الخاصة ومساعدتها في الحد من انتشار تلك الصور واثقة بالقضاء السوري بأنه سينصفها أيا كان الشخص الذي يروج لحملة الابتزاز وتشويه سمعتها".

وتفاعل معها المتابعون في الدفاع عنها: "الممثلة دانا اتسرق موبايلها اللي سرقه سرب الصور بيهدد بنشر فيديوهات وبغض النظر عن صحة الواقعة بدأت الصفحات الرخيصة تتناقل الصور والأخبار بشراهة"، "أنا متضامن مع دانا لأنها امرأة بمجتمع مهووس بالنساء مجتمع ازدواجي بشكل مفضوح وبعرف رأي الناس بدانا لذلك أنا متضامن معها".