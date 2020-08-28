إصابة جديدة لعمرو راضي: ضهري اتحرق

علاقات و مجتمع

من جديد يتعرض الإنفلونسر عمرو راضي، إلى إصابة في الظهر، وذلك بعد عدة ساعات فقط من نشره فيديو يطمئن فيه متابعيه على حالته الصحية، معلنا أنه يعاني من ديسك الظهر ويحتاج للعلاج.

والعلاج يحتاج من راضي أن يضع قربة من الماء الساخن على ظهره، مع الاستلقاء، ولكنه أوضح في عدة مقاطع مصورة نشرها عبر خاصية "ستوري"، تعرضه للحرق بسبب قربة الماء.

وأوضح عمرو إن القربة انفجرت أثناء وضعها على ظهره، ما تسبب في حرق ظهره، وصور الحرق ونشره عبر خاصية "ستوري"، على موقع "إنستجرام".

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وقال عمرو "لو اخترنا نوري الناس بيحصلنا إيه كل يوم مش هيتمنوا حياتنا دقيقة واحدة.. الحمد لله".

وتعتبر تلك الإصابة هي الثانية، منذ وفاة الإنفلونسر مصطفى حفناوي قبل أسبوعين بجلطة في المخ، وهو صديق عمرو راضي المقرب، بينما تعرض راضي للإصابة بديسك الظهر، كما حرق جسده.