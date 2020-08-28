جنات تحتفل بعيد زواجها الثالث: كل يوم زي أول يوم

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة المغربية جنات، بعيد زواجها الثالث من المحامي محمد عثمان.

ونشرت جنات، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورة برفقة زوجها وهما يقطعان التورتة: "كل يوم زي أول يوم يا أحلى حاجة في كل يوم".

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وتفاعل معها المتابعون في التعليقات، كما حازت الصورة على أكثر من 18 ألف إعجاب من متابعيها: "ربنا يخليكم لبعض" "العمر كله سوا يا رب" "الشمس والقمر".

ويذكر أن جنات طرحت آخر أغانيها "أنا في انتظارك" وهي من ألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع.

كما يذكر أن الفنانة جنات رزقت بابنتها الثانية التي أطلقت عليها اسم "جوليا".