لأول مرة.. أرملة "عرفات" تتحدث للتليفزيون الإسرائيلي وتتوعد القيادة الفلسطينية

علاقات و مجتمع

في تصريحات صادمة ولأول مرة، ظهرت سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، خلال مقابلة عبر التليفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان"، متوعدة السلطة الفلسطينية الحالية.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن مواقع إسرائيلية، أعلنت سهى خلال لقائها عن توعدها بفتح أبواب جهنم على السلطة الفلسطينية، وأنها سترسل رسالة لا لبس فيها إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية: "إذا تسببوا في إيذائها أو أفراد عائلتها، فإنها ستقاوم بكل قوة".

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وأضافت: "هناك تعليمات تصورني وكأنني خائنة، والتعليمات صادرة من مكتب أبو مازن.. إذا حاولوا إيذاءنا، سوف أحمل المسؤولية للسلطة.. إذا أرادوا فتح أبواب الجحيم، سأفتح أيضا".

وتابعت: "سأفتح أبواب جهنم عليهم، إذا رغبوا بفتح صفحاتهم.. بطاقاتي هي ذاكرتي، كل شؤونهم، وياسر عندي مذكراته.. كتب عن كل منهم.. إذا نشرت نقطة حول ما قاله ياسر عنهم سأحرقهم أمام شعبهم".

أما عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قالت: "هو بعيد عن كل شيء لكنهم يضللونه.. أنا أحب أبو مازن.. كلهم يضللونه.. الكل يضلله وينتظر اللحظة.. لكن أبو مازن سيعيش 100 عام ويعيش أكثر من شمعون بيرس لأن صحته جيدة.. لكن من حوله؟ يريدون تدمير عائلة عرفات.. نحن أقوى، لدينا أناس أكثر منهم".