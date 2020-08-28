لو هتصلي في المسجد.. 10 نصائح للنساء في أول "جمعة" بعد كورونا

فتاوى المرأة

تقام اليوم لأول مرة صلاة الجمعة بعد انتشار جائحة كورونا، وقرار غلق المساجد، وهو ما يعد الخبر الأسعد للكثيرين، ويستعرض التقرير التالي نصائح للسيدات عليهن اتباعها في حالة الصلاة في المسجد، وذلك بحسب جمعية المسلمين البريطانية والتي حددت معايير السلامة خلال الصلاة في المساجد.

نصائح عند صلاة الجمعة

- يجب ارتداء كمامة أثناء التواجد في المسجد.

- من الأفضل إحضار مصلية شخصية.

- تجنب الزحام أثناء الدخول أو الخروج من المسجد، الانتظار أفضل حل.

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- الذهاب للمسجد بالوضوء، لتجنب دخول الحمامات.

- الحفاظ على مسافة أكثر من متر بين المصلين خلال الصلاة، أو الدخول والخروج.

- يجب إحضار مصحف شخصي، أو هاتف محمول شخصي للقراءة منه خلال الصلاة.

- غلق المراوح والمكيفات خلال الصلاة.

- فتح جميع النوافذ لتجديد الهواء داخل المسجد.

- إحضار أدوات التعقيم من جل لليدين، وكحول إثيلي.

- تجنب إحضار كبار السن والأطفال للمسجد.