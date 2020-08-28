موديلات فساتين سهرة مستوحاة مِن أبرز إطلالات شيرين عبدالوهاب

رغم غياب الحفلات الفنية في معظم دول العالم فإن الفنانين وجدوا سبلا أخرى للإطلالة على جمهورهم سواء من خلال الحفلات الأونلاين أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن النجمة شيرين عبدالوهاب غابت تماماً ومنذ أشهر عدة عن الإطلالات الإعلامية والفنية وحتى عن "إنستغرام".



انتشرت صور عبدالوهاب بإطلالة كاجوال بفستان أخضر ومن دون مكياج برفقة زوجها الملحن والفنان المصري حسام حبيب، لكن اليوم سنتذكّر أجمل موديلات فساتين سهرة ناعمة مستوحاة من أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب.

بالعودة إلى الحفلات الفنية التي كانت تلقى نجاحاً باهراً في كل مرّة، كانت تتألق شيرين بأجمل التصاميم الفخمة والراقية، وتختار فساتين سهرة مزيّنة بالشكّ الراقي وأخرى ناعمة وبسيطة، وتحرص خصوصاً على انتقاء تصاميم تناسب قوامها وتظهره بشكل جميل.

فساتين سهرة ناعمة

من أجمل إطلالات شيرين عبدالوهاب على المسرح بفساتين ناعمة، اختيارها لفستان طويل بقصة الكتف الواحد وتميّز بالقصة التي ناسبت قوامها، كما تألقت شيرين بفستان باللون الفوشيا تميّز بالأكمام الفضفاضة وهي صيحة رائجة جداً حاليا، كذلك بدت ساحرة بفستان باللون الزهري الباستيل مع نقشات الورود الناعمة.

وتعشق شيرين اختيار الفساتين المصنوعة من قماش التول والتي تتميّز بقصتها الناعمة وتكون عادة ضيقة من الأعلى مع تنورة واسعة.

تصاميم ناعمة مزيّنة بالشكّ

تألقت شيرين في إحدى الحفلات بفستان ابيض مزيّن بالشك مع الكاب الطويل من تصميم نيكولا جبران. كما خطفت الأنظار بفستان أسود من قماش التول مع الأكمام الطويلة الشفافة ومزيّن بالشك الناعم.

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