بوستر لـ عمرو دياب على الدولاب.. سر صورة دينا الشربيني المتداولة

علاقات و مجتمع

صورة للفنانة دينا الشربيني، باتت فيها بملابس بسيطة في المنزل، وبجانبها صورة للفنان عمرو دياب، مُعلقة على الدولاب، باتت تنتشر بشكل كبير خلال الساعات الماضية خاصة عقب طرح كليب "أماكن السهر" التي ظهرت فيه الفنانة برفقة الهضبة.

الصورة المتداولة جعلت العديد من رواد السوشيال ميديا يتحدثون عن الصدفة والقدر الذي لعب لعبته وجمع بين الثنائي عقب عدة سنوات، في حين تساءل البعض عن كواليس تلك الصورة القديمة.

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وتعود الصورة لأحد مشاهد المسلسل الشهير "موجة حارة" الذي عُرض في 2013، وجسدت فيه "الشربيني" دور فتاة بسيطة تعمل في مركز تصوير للأوراق دون مكياج طوال أحداث المسلسل، حيث تتعرض للعديد من المشكلات الأسرية.

وكان المسلسل بطولة إياد نصار، معالي زايد، خالد سليم، وتأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج أكرم العربي.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر"، من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.

وحققت الأغنية، المركز الواحد والعشرين عالميا بين جميع الأغاني المعروضة على يوتيوب، والمركز الأول عربيا بين جميع الأغاني العربية المعروضة على تطبيق الفيديو الشهير.