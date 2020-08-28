الامارات | بسبب خلافات زوجية.. أردني يحرق زوجته العربية

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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب خلافات زوجية.. أردني يحرق زوجته العربية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت الأجهزة الأمنية الأردنية فجر اليوم الجمعة على مواطن أردني في محافظة مادبا قام بقتل زوجته حرقا منتصف الليلة الماضية. وحسب ما أفاد مصدر أمني
فإنه ورد بلاغ لمديرية شرطة مادبا بعد منتصف الليل حول وجود جثة لسيدة تعرضت للحرق في المحافظة، وتم على الفور التحرك للمكان.
وأضاف أنه تبين ان الجثة تعود لسيدة من جنسية عربية، وقادت التحقيقات الى قيام الزوج بحرق زوجته على إثر خلافات بينهما، وألقي القبض عليه واعترف بذلك وما زالت التحقيقات جارية.
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