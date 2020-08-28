بدون تكاليف.. الجبن الكريمي اللايت

مطبخ

كتب: هن - 06:51 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020

تبحث السيدات عن طرق تحضير الجبن الصحي لذيذ المذاق في المنزل، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير الجبن الكريمي اللايت بدون تكاليف. مقادير الجبن الكريمي اللايت كيلو جبنة قريش Advertisements زيت زيتون زعتر بقدونس طريقة تحضير الجبن الكريمي اللايت اخلطوا الجبن والزيت والبقدونس جيداً في وعاء عميق. ضعوا المكونات في الخلاط وتضرب جيداً حتى تتجانس وتحصلوا على قوام ناعم. أضيفوا الزعتر واضربوا المكونات مرة أخرى معاً حتى يصبح قوامها كريمياً. قوموا بوضعها في علبة جافة وضعوها بالثلاجة ويتم تناولها مع الخضراوات الطازجة لمن يتبعون نظام ريجيم صحياً.

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