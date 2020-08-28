تعتبر السبانخ من الأكلات المفضلة للبعض، لفوائدها في تقوية المناعة وزيادة الحديد بالجسم، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل السبانخ باللحم الضاني.

المكونات

1 كيلو سبانخ.

1 كيلو لحم ضاني.

2 بصلة.

3 فصوص ثوم.

1 كوب عصير طماطم.

1 كوب مرق لحم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

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1 ملعقة صغيرة فلفل.

1 باقة شبت.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير

اغسلي الشبت والسبانخ جيداً بالماء البارد ثم افرميهم بشكل ناعم.

قشّري البصل والثوم وافرميهم فرماً ناعماً.

اسلقي اللحم حتى النضج، واحتفظي بمرق اللحم جانباً.

في قدر على النار، سخني زيت الزيتون ثم أضيفي البصل والثوم واقلّيهم حتى يتحول لونهما إلى اللون الذهبي ثم أضيفي اللحم المسلوق.

أضيفي عصير الطماطم واتركي المزيج يتسبك، ثم أخيراً أضيفي السبانخ، الشبت ومرق اللحم.

اتركي المزيج على النار حتى النضج.

قدّميها ساخنة.