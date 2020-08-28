4 فتيات عربيات يتصدرن التريند بسبب عمليات تجميل ومايوه وصور عارية

علاقات و مجتمع

تصدرت أسماء فنانات وإنفلونسرز، ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مؤخرا، بسبب صور أو فيديوهات جريئة، وصفت من قبل البعض بـ "المخلة"، ويستعرض التقرير التالي أبرز تلك الترندات، وأسبابها.

رهف القنون

صورة كارتونية لامرأة عارية على ظهر نمر، نشرتها الناشطة السعودية، رهف القنون، عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أدت لموجة انتقادات واسعة لها، ووصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "منحلة وتائهة بعيدة عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي" الذي هربت منه، وعاشت وتزوجت في كندا.

أمل العوضي

اعتادت الفنانة الكويتية أمل العوضي، إجراء عمليات تجميل، خاصة في وجهها، فمنذ ظهورها حتى الآن تغير شكل وجهها أكثر من مرة، فهي كانت طبيعية ثم تحولت إلى شكل الفنانة هيفاء وهبي.

ومؤخرا نشرت "العوضي"، فيديو لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، ظهرت بوجه منتفخ للغاية ما أدى لسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي منها.

وكانت أمل العوضي قد خضعت على مدى السنوات لأكثر من سبع عمليات تجميل التي غيرت في شكل جذريّ ملامحها القديمة.

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ليلى اسكندر

تصدرت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، محركات البحث، وترندات "تويتر"، بسبب رقصها في شوارع السعودية على نغمات أغنية وليد توفيق، خلال احتفالها بعيد ميلادها، ونشرت الفيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع "سناب شات".

وظهرت "ليلى"، مرتدية فستانا ضيقا، وأخذت ترقص ما عده الكثيرون مخالفا للعادات والتقاليد في المجتمع السعودي، كما اعتبروا ليلى اسكندر مخالفة للذوق العام ويجب محاسبتها عما بدر منها، سواء بالرقص أو الغناء في الشارع، أو بسبب ملابسها.

أمل الشهراني

أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني، الكثير من الانتقادات، حين نشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، مرتدية مايو بكيني جعلها تتصدر محركات البحث جوجل.

وأمل الشهراني تعتبر نفسها مدافعة عن حقوق المرأة وناشطة في هذا المجال، وخاصة المرأة السعودية.

وتركت أمل الشهراني، السعودية متجهة إلى أمريكا، بعدما قالت إنها تعرضت لعنف أسري طوال سنوات، انتهى بانفصال والديها، وهي تدرس حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خارجة عن تعاليم الدين الإسلامي وأخلاق السعودية.