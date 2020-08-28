هل الرموش الدائمة تبطل الوضوء؟.. أمين الإفتاء يجيب

فتاوى المرأة

تلجأ الكثير من الفتيات والسيدات لتركيب رموش دائمة والتي تظل لعدة أشهر دون أن تنزع، وقد تتساءل بعضهن عن مدى فساد هذه الرموش للوضوء.

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وأرسلت سائلة سؤالا مفاده "هل يجوز تركيب الرموش لمدة طويلة قد تصل لـ 6 أشهر؟". وهو ما أجاب عليه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال أمين الفتوى، إن تركيب الرموش لمدة طويلة تصل لـ 6 أشهر حرام شرعا، لأنها يتم تركيبها على الرموش الأساسية للإنسان وبالتالي تمنع وصول ماء الوضوء للرموش وهو ما يعد حرام شرعا.

وأكد الشيخ محمد وسام، أن الرموش المركبة تحجب وصول الماء للرموش ومن أساسيات الوضوء أن يصل الماء لكل أعضاء جسم الإنسان بما فيها أجزاء الوجه ومنهم الرموش، ويمنع صحة الوضوء ويؤدي لبطلان الصلاة.