أُصيبت بكورونا ودافعت عن البوركيني.. لقطات من حياة إيمان العاصي

علاقات و مجتمع

شاهدها أحد المصورين وأُعجب بجمالها، فطلب نشر صورها في إحدى المجلات النسائية، لتقع عين المخرج خالد بهجت، على صورتها بغلاف المجلة، ليرشحها للقيام بدور في مسلسل "أمس لا يموت"، مع الفنانة رغدة ورياض الخولي، لتقاربها في الشبه بينها وبين رغدة، لتكون الصدفة وراء أولى خطوات مسيرة إيمان العاصي الفنية.

عُرفت إيمان العاصي بجمالها ورقة صوتها، ما جعلها تترشح لأدوار الرومانسية التي تتناسب مع شخصيتها، التي جعلتها تنفرد وسط نجمات جيلها، لتقدم مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية، أشاد بها الجميع.

ويتزامن اليوم 28 أغسطس، يوم ميلاد الفنانة إيمان العاصي، الـ35، ويُقدم "هُن" لقطات من حياتها على المستوى الشخصي والفني، خلال السطور التالية.

- ولدت في 28 أغسطس عام 1985، وتبلغ من العمر 34 عامًا.

- لعبت دور ابنة الفنانة رغدة في مسلسل "أمس لايموت"، إلى أن جاء ترشيحها مرة أخرى من جانب المخرج هيثم حقي لمسلسل "أحلام في البوابة"، مع الفنانة سميرة أحمد، بعد ذلك قامت بأداء العديد من الأدوار في التلفزيون وبعض الأعمال السينمائية.

قصة زواجها واعتزالها الفن

- عقد قرانها على رجل الأعمال نبيل سمير زانوسي عام 2010، وجرى تداول عدة أخبار عن اعتزالها الفن بعد زواجها.

- أعلنت الاعتزال عام 2011، ولكن عادت مجددًا بعد فترة من ذلك، قبل قصة انفصالها عن زوجها وإنجابها ابنتهما "ريتاج".

- قصة الانفصال بدأت بعد شهور قليلة من زواجها وإعلانها اعتزال التمثيل والتفرّغ لحياتها الزوجية،‍ حيث فوجىء الجميع بصورتها في صفحات الحوادث بالصحف اليومية بعدما حررت محضرا في قسم شرطة مدينة الشيخ زايد‍، تتهم فيه زوجها باختطافها واحتجازها بشقته بعد أن طلبت منه الطلاق.

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خطبتها من الفنان طارق صبري

- احتفلت "العاصي"، بخطبتها من الفنان طارق صبري، خلال عام 2016، ولكنها صدمت الجميع حينما حلت ضيفة في البرنامج الإذاعي "لسه فاكر" للتحدث عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية التي تثير اهتمام محبيها، وقالت خلاله بأنها غير مخطوبة، وإنها لم تدخل أي مشروع ارتباط قريب، مؤكدة أنها في حالة خطبتها سوف تعلن الأمر بكل تأكيد، وأن كل ما تم تداوله بخصوص ارتباطها عار من الصحة.

أعمالها وأدوارها

- عام 2014 شاركت في المسلسل الدرامي "الإكسلانس" والجزء الثاني من المسلسل الدرامي الاجتماعي "شارع عبدالعزيز" وتواجدت في المسلسل الكوميدي الدرامي "دكتور أمراض نسا"، كما عادت للسينما المصرية من خلال الفيلم الكوميدي الرومانسي "حماتي بتحبني" الذي تشاركت في بطولته مع حمادة هلال وميرفت أمين وسمير غانم.

- عام 2018 شاركت في مسلسل "قانون عمر" بشخصية مريم، وحلّت ضيفة على مسلسل "أبو عمر المصري" بشخصية ليلى، كما شاركت في الفيلم السينمائي "حرب كرموز" بدور فاتن.

- في يناير 2020 ظهرت إيمان العاصي من خلال مشاركتها بمسلسل "بخط اليد" بشخصية جيهان، مع الفنان أحمد رزق، سوسن بدر.

إصابتها بفيروس كورونا

مقطع فيديو مصور، ظهرت خلاله الفنانة إيمان العاصي، في يونيو الماضي، شاركته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلاله تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابة والمرض "مش عيب"، وأن المتعافي "مش منبوذ"، مؤكدة أنَّها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض.

وأشارت خلال مقطع الفيديو المصور، أنها أجرت تحليلا آخرا لتظهر نتيجته سلبية يوم 29 مايو الماضي، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل جميع نتائجها كانت سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.

دفاعها عن البوركيني..منتهى الغباء والعنصرية

دافعت الفنانة إيمان العاصي، عن حق الفتيات في ارتداء "البوركيني"، داخل حمامات السباحة، واصفة منع المحجبات من نزول الـ "بسين" أو البحر بالملابس التي تمثل راحة لهم بأنه قمة الجهل والسخافة.

وأضافت "إيمان"، عبر خاصية القصص المصورة بموقع "إنستجرام"، قائلة: "مين بيدي الحق إن حد يعترض على إنسان قرر يغطي جسمه بالشكل اللي يريحه".

وتابعت: "أنا الموقف ده حصل قدامي في نادي من النوادي المعروفة، وخرجوا واحدة ست من حمام السباحة، ومكنش فيه بني أدم في المية".

واستطردت "قمة الإحراج وكسرة النفس والسخافة، من حق أي محجبة تستمتع بالبحر والشمس وحمام السباحة والتان، وتطلع وتنزل من المية بالزي اللي يريحها، بجد سخافة".

وقالت "إيمان": "حاجة في منتهى العنصرية والغباء بجد، مش من حق أي حد يفرض على أي بني أدم يلبس إيه وما يلبسش إيه، طالما الخامات مطابقة للمواصفات، يبقى مش من حق حد يمنع أي حد، حاجة مستفزة جدًا بجد".‎