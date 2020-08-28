لهذا السبب.. ضع المطهرات بعيدا عن متناول الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على ضرورة وضع المطهرات بعيدا عن متناول الأطفال، وذلك تفاديا لخطر الإصابة بتسمم ناجم عن تناول كمية بسيطة من الكحول.

وأوضحت الرابطة أن التسمم الكحولي غالبا ما يكون له عواقب وخيمة على الأطفال الصغار؛ حيث إنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم وتشنجات وغيبوبة وحتى الموت.

وتتمثل أعراض التسمم الكحولي في التشوش الذهني والقيء والنعاس. وإذا اشتبه الآباء في أن طفلهم قد تناول أحد هذه المنتجات، التي انتشرت مؤخرا في بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فعليهم الاتصال بالإسعاف على الفور لإنقاذ حياة الطفل.

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