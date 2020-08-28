كيف تتعاملين مع زوجك الزملكاوي بعد الخسارة من "ذئاب الجبل"؟

علاقات و مجتمع

ليلة ليست بيضاء على جماهير نادي الزمالك، ربما تدفع ثمنها زوجات مشجعيه، بعد الهزيمة المفاجئة أمس الخميس، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ما وسع الفارق بين الفريق الأبيض ومتصدر الترتيب الأهلي إلى 17 نقطة، كما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

وتقدم "هن" يقدم بعض النصائح للتعامل مع زوجك الزملكاوي بعد خسارة المباراة، حسبما ذكرها موقع "pairedlife":

- استقبليه بابتسامة هادئة، وحضري له عشاء يُفضله.

- لا تحاولي تصعيد الصراع بينكما، فتجنبي الحديث عن الموضوعات التي قد تثير غضبه.

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- لا تحاولي استغلال غضبه في افتعال مشكلات موجودة بينكما، بل تجنبيه لفترة قصيرة.

- اتركيه حتى يهدأ ثم تحدثي معه بهدوء، وأخبريه أنها بالنهاية لعبة مكسب وخسارة.

- وجهي لزوجك بعض الكلمات التحفيزية، فقولي له إنها "مُجرد لعبة كرة، وهزيمة ستزول مع أول مكسب قادم لفريقك المُفضل".

- حاولي تذكيره بلحظات رومانسية بينكما لشغله عما يثير غضبه.

- اعرضي عليه الخروج سويًا، لـ"تغيير الجو" والاستمتاع سويًا بعيدًا عن مشاحنات الكرة.

- اعرضي عليه ترك الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يقرأ ما يثير غضبه.

- لا مانع من الاتجاه لبعض اللحظات الفكاهية حتى تبعديه عما يشعر به.