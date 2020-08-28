"مش بس تميم".. الطبيب الشهير متهم بالتحرش بفنان آخر

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تصدر الفنان الشاب، تميم يونس، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، عقب سرده لواقعة تحرش مؤسفة، تعرض لها على يد طبيب أسنان معروف، بحسب حديثه.

خلال مقطع فيديو، لا يتجاوز الـ4 دقائق، تحدث الفنان عن وقوعه ضحية للتحرش في عمر الـ22 ربيعا، قائلا: "روحت لدكتور تبع عيلة خطيبتي، بعد ما جالي نزيف 3 أيام في أسناني".

الطبيب قرر فتح عيادته خصيصًا لإجراء الجراحة له، وسط ثقة "يونس" به، كونه دكتور خاص لبعض الفنانين والمشاهير.

عند تواجد الفنان مع الطبيب داخل العيادة، بدأ في توجيه أسئلة جنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل، "شد البنطلون ومسك العضوه الذكري"، ما أدى لدفع يونس بعيدًا عنه، في حين اتهم الطبيب تميم يونس بإنه "بيخرف" بسبب البنج، كما اشتكى الطبيب لعائلة خطيبته أنه كان "مش طبيعي" تحت تأثير البنج، ما تسبب في "شك" الفنان في نفسه.

وأوضح الفنان، أنه قرر الحديث عن الواقعة عقب سماع بعض الحكايات عن هذا الطبيب وتحرشه بالمرضى مطالبًا بمحاكمته ومحاسبته وإيقافه، مشيرًا إلى أنه شاهد صور وإعلانات لهذا الطبيب على المحور، لافتًا إلى أن رد فعله كان "ركنت وقعدت أعيط"، مضيفًا: "الله يكون في عون البنات اللي مبتعرفش تتكلم ومبتعرفش تتكلم مع أهلها أصلا".

فنان آخر اتهم الطبيب بالتحرش

الطبيب الذي اتهمه "يونس"، لم يكن هذا الاتهام الأول الذي يتلقاه من أحد المشاهير، ففي مقتبل الشهر الماضي، تحديدًا في 10 يوليو، قرر الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، مؤلف فيلم "إبراهيم الأبيض"، اتهام طبيب الأسنان المشهور بجرائم تحرش واعتداء جنسي على مدار أكثر من 35 عامًا بالرجال، مؤكدًا أن هذا الطبيب تحرش بمئات الشباب والرجال في عيادته، وكذلك بالأماكن العامة، لافتًا إلى أن هذا الطبيب تعرض للضرب والإهانة في بعض هذه الوقائع من ضحاياه.

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وكتب أبو الحسن عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "هذا المجتمع النائم لقرون فوق أحراش كامنة من الازدواجية والصمت المخزي عليه أن يصحو وينتفض ويواجه خوفه المتجذر من التقدم بالشكوى عندما يكون الأمر متعلقا بالتعرض لتحرش أو اعتداء جنسيا، وطالما بنتكلم على التحرش، فهناك يحيا بيننا مجرم جنسي في هيئة دكتور أسنان مشهور، بس شهرته تتلخص على مدى تاريخه كله أكثر من 35 سنةً بالتحرش الجنسي بالمئات من الشباب والرجالة في عيادته وفي الأماكن العامة، وفي معظم الوقائع تعرض فيها للضرب والإهانة ومسح البلاط به والغريب أنه لا يعترض ويتلقى جزاءه بمنتهى الأريحية ولا يرتدع ويدور على ضحية جديدة".

وأضاف أبوالحسن: "فلو أن الفتيات والنساء اللي بيتعرضوا للتحرش بيسكتوا خوفا من الفضيحة والقيل والقال في مجتمع نميمي لا يرحم ويحاول إلقاء جزء من المسؤولية على الفتاة نفسها، فمبالك الأولاد والذكور اللي هيترعبوا ان اسمهم يزج به بتحرش ذكر آخر والتريقة عليه طبعًا والسخرية، وكمان التلسين والتلميح الرخيص نتاج ثقافة المجتمع الذكوري لأن ده اللي إحنا فالحين فيه، فبيكتفوا بأنهم يدوله اللي فيه النصيب وأنهم يفضحوه في قعدات خاصة وهو بيعتمد على هذا الخوف".

واستكمل أبو الحسن: "طب أنا ليه متأكد من كده وليه بقول ده دلوقتي، لأني عاصرت وقائعه من عقود، لكني قابلت آخر كام شهر أربعة أصدقاء ومعارف عمل كده معاهم مؤخرا وكثيرون غيرهم، وأعرفهم شخصيا حصل لهم وقائع مماثلة مع هذا المعتدي الدنئ، والأخطر أن هذه الحشرة المريضة مستمر في نشاطه المستتر خلف عيادته وعامل إعلانات ويفط بمئات الآلاف عشان يجيب زبائن جدد، القادرين والكبار هايعرفوا ياخدوا حقهم بإيديهم لأنه عجوز ضئيل ومفهوش قلم أصلا، لكن هناك أهالي بحسن نية وبجهل تام عن حقيقته هايودوله أولادهم الذكور العيادة، وسيتعرض هؤلاء الأولاد والأطفال لصدمة نفسية مزلزلة ستترك آثارها المدمرة عليهم ربما العمر كله".

واختتم أبو الحسن منشوره قائلا: "أعدك إني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوى قضائية ضدك وسأجمع عددا آخر من الشهادات ضدك، وسأعمل جاهدا على إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ أنت وأمثالك، واللي عنده الشجاعة للانضمام إلى الدعوى يبعتلي على الإنبوكس، رجاء حذروا الآخرين، لا أريد تعليقات، عايز رجالة يتعدون ذاتهم ليوقفوا هذا المجرم".

هيئة دفاع قانونية متطوعة لجميع ضحايا الطبيب

واليوم أعلن "أبو الحسن" عن تشكيل هيئة دفاع قانونية متطوعة لجميع ضحايا احد الأطباء المتحرشين بالمرضى في عيادتهم.

وكتب أبوالحسن في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن بصدد تكوين هيئة دفاع قانوني متطوعة لجميع ضحايا المتحرش طبيب الأسنان باسم .س من السادة المحاميين الحقوقيين ذوي الخبرات والمتمرسين في قضايا مثيلة والذي لهم تاريخ معروف ، فلمن يجد في نفسه العقيدة والفضل والرغبة الأصيلة أولًا ، ويحوز من الكفاءة الخبرات المذكورة ثانيا ما يؤهله لهذا العمل التطوعي ، يرجي التفضل بالكتابة الي شخصي علي الماسينچر".

الطب النفسي يحلل أسباب تحرش الرجل ببني جنسه

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن تحرش الرجل ببني جنسه، ينقسم إلى مراحل مختلفة، فإذا كان يفعل ذلك منذ أيام شبابه فالأمر يعود إلى انتمائه لميول جنسية شاذة، ويحاول التحرش بمثل جنسه لمعرفة مدى قبوله الأمر.

اضطرابات واعتداء في الصغر

وتابعت "حماد" بأن ذلك يعود أيضًا إلى اضطرابات شخصية والتعرض في طفولته لمثل هذه الواقعة، ما جعله يفرغ ما يعاني منه، إذ رأت أن الكثير من المتحرشين كانوا ضحايا في طفولتهم لهذه الاعتداءات، أو أن الشخص يجده لذة ونشوة في التحرش بالرجال.

انسداد في شرايين المخ

أما عن المرحلة العمرية الثانية، وهي أن المتحرش يقدم على ذلك بعد عمر الخمسين، وأرجعت "حماد" السبب في ذلك، إلى معاناة الشخص من مرض عضوي وهو انسداد في شرايين المخ المسؤولة عن توصيل الدم للمنطقة الأمامية، فهي المسؤولة عن تقييم الأمور.

وأوضحت "حماد" أن موت بعض الخلايا في المنطقة الأمامية من المخ تجعل الإنسان يقدم على بعض التصرفات الشاذة، أو ربما يفقد السيطرة على الرغبات الجنسية، فهذا مرض عضوي يحتاج لعلاج.

مرض الذهان

وأشارت استشاري الطب النفسي في حديثها، إلى المرحلة الثالثة، وهي معاناة الشخص من الذهان، أي أنه يفقد السيطرة على أفعاله ورغباته، وتشمل المرحلة أعراض مختلفة مثل السعادة الزائدة أو الإنفاق الباهظ أو العصبية الزائدة وأيضًا التحرش الجنسي والأفعال الشاذة وهذه المرحلة تحتاج لعلاج نفسي.