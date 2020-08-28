5 مقاطع جدلية لشيري هانم عقب اعترافها بممارسة الدعارة: "بحب أسيب شنبي"

علاقات و مجتمع

من جديد تصدرت شريفة رفعت المعروفة باسم "شيري هانم"، وابنتها "زمردة"، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب محاكمتهما اليوم، بتهمة ممارسة الدعارة، حيث استغلت كلًا منهن حسابتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، لتروييج أنفسهن وأعمالهن بحسب اعترفاتهن.

شيري هانم، التي اشتهرت على منصات "السوشيال ميديا" خلال الأشهر الماضية، واستطاعت جذب الأنظار وإثارة الجدل بسبب مقاطعها غير المألوفة وطريقتها الغريبة وغير المقبولة للكثير.

بصوتها المرتفع ومصطلحات كلماتها غير المفهومة، واقترابها الزائد عن الحد من عدسات الكاميرا خلال التصوير وكلامها الجريء باتت "شيري" تثير الجدل في كل مرة، حتى إن البعض اعتقد إنها غير مُتزنة ذهنيًا بسبب هذا الظهور.

ونظرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة المتهمتين، وذلك بعد أن نسبت النيابة لهما تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

واعترفت المتهمة شريفة رفعت المعروفة باسم "شيري هانم"، أمام القاضية مروة هشام بركات، بما نُسب إليها من اتهامات هي وابنتها في قضية الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وذلك في البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات.

وطلبت المتهمة "شيري" جلسة سرية، بحسب ما قال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ، وأمرت القاضية بإخلاء القاعة، لاستكمال الجلسة.

وبعيدَا عن القضية الأخلاقية.. يرصد "هُن" مقاطع جدلية لـ شيري هانم

بحب أسيب شنبي

في مقطع فيديو مثير للجدل، والسخرية، لا يتخطى الدقيقة، ظهرت "شيري" خلال أيام حظر التجوال، وهي تاركة الشعر الزائد على منطقة "الشنب"، مؤكدة إنها لم تقم بإزالته كباقي السيدات إلا وإن كانت ستُقبل، إما أن تتركه.

الأمر الذي تسبب جدلًا واسعًا حول المقطع لجرأة ما قالته.

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ستات مصر بقت تكاتك

مقطع آخر منذ عدة أشهر، على "الفيسبوك" ظهرت "شيري" وهي تدعو لإعادة فتح الصالات الرياضية، التي أُغلقت خلال فترة الحظر، لتفشي فيروس كورونا، قائلة: "افتحولنا الجيم.. بقينا شبه تكاتك الهند، ستات مصر بقت تكاتك"، في مقطع وصفه البعض سخرية من المرأة المصرية.

بحط روج وليا طلة

مقطع فيديو أثار السخرية حوله، بعدما ظهرت "شيري" في مقطع تتحدث بكافة تعبيرات وجهها، عن طقوسها في بدء يوم جديد، قائلة: "ببتدي ببسمة، ليا دخلة وليا طلة، وبحط روج".

الأمر الذي تسبب سخرية كبيرة حول المقطع، خاصة بسبب الطريقة التي اتبعتها في وضع أحمر الشفاه.

ابقى تعالى بليل

مقطع فيديو اقترب من دقيقتين لـ"شيري" توجه حديثها للجنس الآخر، منتقدة طُرق محاولاتهم للتعارف عليها، قائلة:"أنا فيديوهاتي للبنات مش ليكم، لما أجيب سيرتك كلموني، ابقى تعالى بليل وأنا أوريكم الويل كله".

وتابعت: "أنا مش بتعرف ومحدش يبعتلي رسالة ولا كومنت".

وفرولي عريس يشكمني

مقطع آخر مثير للجدل، لـ"شيري" هانم، بعنوان "جوزوني" خرجت من خلاله تُطالب بتوفير عريس لها، ذو شخصية قوية، قائلة:"عاوزة اتجوز وفرولي عريس يشكمني".

قائمة الاتهامات لشيري وابنتها

وجهت لهما النيابة العامة، عددا من الاتهامات تمثلت في الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية، لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبيّنت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بشبكة المعلومات.