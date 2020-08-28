بعد والدتها.. دينا الشربيني تنشر صورة ابنة شيرين رضا وعمرو دياب في طفولتها

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لـ"نور" في مرحلة طفولتها، التي ظهرت فيها والفنان عمرو دياب يحملها بيديه، عبر خاصية "الاستوري" مُعلقة: "وحشتيني يا نونو".

Advertisements

وتصدر اسم نور عمرو دياب، محرك البحث "جوجل" في مصر خلال الساعات الماضية، عقب مشاركة والدتها الممثلة شيرين رضا صورتين لها في مرحلة الطفولة مدون عليها: "أفتقدك يا نور"، والتي عبرت خلالها الفنانة عن اشتياقها لابنتها الوحيدة، وسط تفاعل واسع من جمهورها.

يذكر أن نور، هى الابنة الأولى للفنان عمرو دياب من زوجته الممثلة شيرين رضا، درست العديد من التخصصات، منها "بيولوجي" داخل الجامعات المصرية، فضلا عن تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.