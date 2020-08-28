الامارات | محمد بن راشد للمرأة الإماراتية في يومها: كل عام وأنتِ أجمل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد للمرأة الإماراتية في يومها: كل عام وأنتِ أجمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرأة الإماراتية في يومها، وقال سموه في تغريدة نشرها على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك.. معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.. نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنتِ أفضل وأجمل».

نائب رئيس الدولة: - اجتهدتِ فأنجزتِ، وأثبتِ للعالم من أنتِ، فخورون بك. Advertisements - معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية، نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.

ونشر سموه فيديو يستعرض دور المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية والبناء، حيث كانت شريكة للرجل في جميع المجالات، وأسهمت في رفعة وطنٍ منحها الكثير من فرص الشراكة وإثبات قدراتها الكبيرة.

وتحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات «ابنة الإمارات»، وتقدير دورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام. ويأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن»، وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أكدت أن المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الماضية من عمر الدولة أن تثبت للجميع ومن المواقع المختلفة التي تتبوأها أنها أهل للمسؤولية، وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة.

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