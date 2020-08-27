بعد الطلاق.. مي حلمي بفستان زفاف: قريبا

لايف ستايل

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد، ظهرت خلاله بإطلالة عروس.

وأظهر المقطع الإعلامية، بفستان أبيض بكرانيش كثيفة للغاية بتوقيع "غالي"، مع مكياج هادئ وبسيط، أظهر ملامحها لـ"يمنى إبراهيم"، كما اعتمدت على الشعر الملموم من الخلف، والمنسدل.

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وعلقت "حلمي" على المقطع: "قريبًا"، ويأتي ذلك بعد إنفصالها بأقل من شهرعن الفنان محمد رشاد.

قصة مي حلمي ومحمد رشاد

وكانت ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عقب تداول أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر إنستجرام، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه، لتنتهي هذه الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب، والذي أكد الخبر محمد رأفت، محام الثنائي، بأنهم اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة